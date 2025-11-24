LUKA DONČIĆ UŠAO U ISTORIJU: Ovo niko nikad nije uradio u NBA ligi

Slovenački košarkaš Luka Dončić nastavlja da opravdava status superzvezde, otkako je prošle sezone stigao u Los Anđeles Lejkerse u jednom od najšokantnijih trejdova u istoriji NBA lige.

Nakon velikog produženja ugovora, franšiza već ubira plodove ove saradnje, jer je slovenački as upisao podvig kakav do sada nije viđen u NBA. Posle utakmice Lejkersa protiv Jute u nedelju, Dončić je postao prvi igrač u istoriji lige koji je u prvih 12 mečeva sezone zabeležio više od 400 poena i 100 asistencija. On je do sada sakupio ukupno 414 poena i 107 asistencija u dresu Lejkersa.

Dončić nije igrao u svim mečevima ove sezone. Nakon što je u prva dva duela postigao preko 40 poena, usledila su tri meča pauze zbog povrede. Vratio se 31. oktobra protiv Memfisa, kada je ponovo ubacio 40 poena. Prvi put je pao ispod 30 poena 2. novembra, ali je i tada upisao tripl-dabl u pobedi nad Majamijem.

U poslednjim nedeljama Dončić igra u odličnoj formi. U prvom duelu sa Jutom 18. novembra ubacio je 37 poena uz 10 asistencija, dok je Lejkersima doneo ubedljivu pobedu od 140:126.

U nedeljnom meču u Solt Lejk Sitiju proveo je 40 minuta na parketu i postigao 33 poena (šut iz igre 10/24, trojke 3/12), uz 11 skokova i osam asistencija, čime je bio ključan u tesnoj pobedi Lejkersa od 108:106.

Autor: Jovana nerić