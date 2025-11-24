AKTUELNO

OZBILJAN UDARAC ZA JOKIĆA I EKIPU! Nagetsi potvrdili lošu vest - Gordona čeka duža pauza!

Jednan od najboljih igrača tima doživeo povredu ligamenata zadnje lože.

Zbog istegnuća ligamenata zadnje lože na desnoj nozi, iskusni Eron Gordon pauziraće od četiri do šest nedelja, otkrili su Denver Nagetsi.

Jedan od najboljih igrača Denvera ove sezone povredio se na utakmici protiv Hjuston Roketsa. Posle svega tri minuta igre požalio se na oštar bol u predelu zadnje lože, izašao je sa terena i više se nije vraćao.

Nakon detaljnih pregleda ispostavilo se da je povreda ozbiljnije prirode i ga minimum mesec dana nećemo gledati na terenu.

Ovo je izuzetno ozbiljan udarac za Denver, pošto je Gordon posle Nikole Jokića bio najkonstantniji igrač Nagetsa ove sezone. Prosečno je beležio 18.8 poena i 5.9 skokova po meču uz sjajnih 44.4 odsto šuta za tri poena.

