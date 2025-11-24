TRAGEDIJA U SVETU SPORTA! MMA borac (31) pao tokom borbe i umro! Naložena obdukcija (FOTO)

Jeziva tragedija dogodila se na MMA turniru "Matador Fighter Challenge" u Čikagu.

Iskusni MMA borac Isak Džonson (31) izgubio je svest tokom borbe protiv Marija Aleksandrovskog i preminuo.

⚠️WARNING: This post describes the sudden death of an athlete.



An MMA fighter has died at the age of 31 after collapsing during a fight in Chicago on Friday night. Isaac Johnson was competing in a Heavyweight Thai fight at the Matador Fighter Challenge when he collapsed towards… pic.twitter.com/ym0tPerTYR — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) 23. новембар 2025.

Lekarski tim je brzo reagovao, borac je odmah prevezen u bolnicu, ali spasa mu nije bilo. Nekoliko sati kasnije stigla je vest da je izgubio život.

"Nemam reči da izrazim svoja osećanja. Naš borac Isak Džonson pao je pred kraj meča, medicinsko osoblje mu je odmah pružilo pomoć, ali, nažalost, nije preživeo. Moje najdublje saučešće porodici, prijateljima i saigračima", otkrio je promoter turnira Džo Gojtija.

Naložena je obdukcija kako bi se ustanovio uzrok smrti nesrećnog borca.

Autor: Jovana Nerić