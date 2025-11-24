AKTUELNO

Ostali sportovi

TRAGEDIJA U SVETU SPORTA! MMA borac (31) pao tokom borbe i umro! Naložena obdukcija (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Jeziva tragedija dogodila se na MMA turniru "Matador Fighter Challenge" u Čikagu.

Iskusni MMA borac Isak Džonson (31) izgubio je svest tokom borbe protiv Marija Aleksandrovskog i preminuo.

Lekarski tim je brzo reagovao, borac je odmah prevezen u bolnicu, ali spasa mu nije bilo. Nekoliko sati kasnije stigla je vest da je izgubio život.

"Nemam reči da izrazim svoja osećanja. Naš borac Isak Džonson pao je pred kraj meča, medicinsko osoblje mu je odmah pružilo pomoć, ali, nažalost, nije preživeo. Moje najdublje saučešće porodici, prijateljima i saigračima", otkrio je promoter turnira Džo Gojtija.

Naložena je obdukcija kako bi se ustanovio uzrok smrti nesrećnog borca.

Autor: Jovana Nerić

