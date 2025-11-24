STRAŠAN ODGOVOR NA RONALDOVE MAKAZICE! Mesi režirao sopstveni šou i došao do neobičnog het-trika

Lionel Mesi je napravio svoj šou, nedugo nakon golčine Kristijana Ronalda.

Njih dvojica su dugo bili veliki rivali dok su igrali u Španiji, a prema mišljenju mnogih, upravo oni su dvojica najboljih fudbalera svih vremena.

Rivalstvo traje i dalje, a nakon što je Portugalac postigao gol makazicama koji je obišao planetu, Lionel Mesi je odgovorio na svoj način.

U pobedi Intera iz Majamija na gostovanju Sinsinatiju u četvrtfinalu MLS-a rezultatom 4:0, Argentinac je učestvovao u sva četiri gola.

GOAAAAAALLLLLLL LEO MESSI WITH A BRILLIANT HEADER! 🔥🔥🔥pic.twitter.com/nbtl3C4gOQ — We Are Messi 🔟 (@WeAreMessi) 23. новембар 2025.

U 19. minutu je doneo prednost Interu i to udarcem glavom nakon centaršuta Silvetija.

A, onda je u drugom poluvremenu napravio het-trik asistencija.

U 57. minutu je asistirao Silvetiju, a u 62. i 74. minutu Aljendeu za konačnih 4:0.

Ekipa iz Majamija će u polufinalu igrati protiv Njujork Sitija koji je pobedio Filadelfiju rezultatom 1:0.

Autor: Jovana Nerić