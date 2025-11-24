AKTUELNO

Veselin Jevrosimović podneo ostavku na mesto predsednika Srpskog atletskog saveza

Srpski atletski savez (SAS) saopštio je danas da je predsednik Skupštine i Upravnog odbora SAS-a Veselin Jevrosimović podneo ostavku na tu funkciju.

U obrazloženju svoje odluke, Jevrosimović je naveo da zbog obaveza privatne i poslovne prirode više nije u mogućnosti da se u punom kapacitetu, odgovorno i posvećeno, bavi obavezama koje zahteva funkcija predsednika SAS.

- Posebna čast mi je bila da budem deo jedne ovako značajne organizacije kakav je Srpski atletski savez. Smatrao sam privilegijom što sam kao predsednik jednog od najznačajnijih sportskih saveza u Srbiji imao priliku da budem oslonac realizacije mnogih projekata i programa važnih za razvoj atletike - istakao je Jevrosimović, preneo je SAS.

On je svim članovima Skupštine, novom rukovodstvu i organima Saveza poželeo uspeh u budućem radu, ističući da će i ubuduće pružati podršku u svim segmentima u kojima mu obaveze to dozvole.

- U skladu sa Statutom i normativnim aktima Saveza, Upravni odbor će pokrenuti postupak za raspisivanje izbora, nakon čega će Skupština doneti odluku o izboru novog predsednika i drugih organa saveza. Srpski atletski savez će blagovremeno obavestiti javnost o svim daljim koracima i proceduralnim aktivnostima -navodi se u saopštenju SAS.

