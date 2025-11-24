HITNO SE OGLASILI IZ PARTIZANA! Evo šta su poručili navijačima pred meč sa Hrvatima

Partizan u utorak igra jednu od odlučujućih utakmica u borbi za plasman u Top 16 fazu Lige Evrope. Na Banjicu stiže Nekse, koji je u prvom međusobnom susretu slavio sa ubedljivih 30:22.

Ipak, šampion Srbije je u taj meč ušao značajno oslabljen, bez oba desna beka. Ovoga puta pored nešto bolje situacije sa zdravstvenim biltenom, crno-beli će konačno imati i podršku navijača, pošto je istekla kazna Evropske rukometne federacije.

Međutim, klub će i u narednom periodu biti pod budnim okom EHF i najmanji incident na evropskim utakmicama mogao bi biti strogo sankcionisan.

Trener Đorđe Ćirković izneo je očekivanja pred meč.

"Došli smo u situaciju da eventualnom pobedom protiv Neksea do poslednjeg kola ostanemo u igri za prolaz u Top 16. Imamo šansu da budemo jedina ekipa u grupi koja će odbraniti domaći teren. Moram da kažem da mi je jako žao što je zdravstveni bilten poslednjih mesec dana takav da ćemo i sutra biti bez nekoliko važnih i sa dva rovita igrača. To nije nikakvo opravdanje, već je meni žao kao treneru što su nas ti problemi pratili kroz grupnu fazu, jer smatram da bi u sutrašnji meč ušli sigurniji i da bi nam pobeda zajedno sa navijačima garantovala prolaz dalje. Tako je kako je, još uvek imamo šanse".

A uputio je i poseban apel navijačima:

"Ono što zaista moram da napomenem jeste da, iako je istekla kazna zabrane prisustva publike, postoje dva meča uslovno i da imamo strogo upozorenje od EHF da bilo kakav vid nasilja, provokacija, uvreda, nas udaljava bar godinu dana iz Evrope. Apelujem na sve navijače. Izdržali smo jedan jako težak period – četiri meča bez publike, a sva četiri smo dobili. Moramo da se ponašamo dostojanstveno, da pokažemo ono što zaista jesmo. Vapimo za punim tribinama, konačno smo dočekali da budemo zajedno sa svojim navijačima i ne treba to da upropastimo. Mi u Našicama nikakvu vrstu neprijatnosti nismo doživeli, osim rezultata, i voleo bih da uzvratimo na isti način, da izvršimo samo sportski pritisak na terenu".

Desni bek Nikola Crnoglavac takođe je istakao značaj podrške navijača u predstojećem duelu.

"Očekuje nas jedna izuzetno teška utakmica. Posle prvog kola i poraza u Našicama, dočekujemo ih pred svojom publikom. Idemo na pobedu, znamo šta nas čeka. Napokon ćemo igrati pred svojim navijačima i ovom prilikom bih želeo da ih pozovem da dođu u što većem broju i da u fer i sportskoj atmosferi zajedno ostvarimo pobedu".

Cena karata za meč petog kola grupne faze Lige Evrope između Partizana i Neksea je 300 dinara, a ulaznice možete kupiti na dan utakmice sve do početka, na blagajnama dvorane "Prof. dr Branislav Pokrajac".

Autor: A.A.