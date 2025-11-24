TUGA! Čuveni bokser umro od raka: Potresna životna priča slomila je srca mnogih

Američki bokser Vanes Martirosjan preminuo je u 39. godini, saopštila je njegova porodica, nakon dvogodišnje borbe sa rakom kože.

Martirosjan je rođen u Jermeniji, ali se sa porodicom preselio u Glendejl u Kaliforniji, kada je imao četiri godine. Nasledio je očevu ljubav prema boksu i počeo da trenira već sa sedam godina.

Predstavljao je Sjedinjene Američke Države na Olimpijskim igrama u Atini 2004. godine, u velter kategoriji, sa samo 18 godina. Tokom profesionalne karijere borio se i protiv Golovkina, od koga je izgubio nokautom u drugoj rundi.

Martirosjan je iza sebe ostavio suprugu i dvoje dece — sina Endrua i ćerku Arijanu. Porodica je u nedelju objavila saopštenje na društvenim mrežama povodom njegove smrti:

- Danas su nam srca slomljena. Izgubili smo neverovatnog čoveka — voljenog supruga, posvećenog oca, blagodušnu osobu koja je ostavila trag na svakome koga je upoznala. Oni koji su poznavali Vanesa znaju koliko je bio poseban, koliko mu je srce bilo veliko i koliko je duboko voleo. Praznina koju ostavlja osećaće se zauvek.

- Volimo ga beskrajno i nedostajaće nam na načine koje reči ne mogu da opišu. Biće teško… ali držimo se misli da odlazi na bolje mesto, gde nema bola ni patnje. Mesto mira. Molimo vas da ga se setite u molitvama, kako bi njegova duša počivala blagorodno i spokojno.

Profesionalac je postao sa 20 godina, a trenirao ga je legendarni Fredi Roč. Martirosjana će većina pamtiti po meču iz 2018. godine protiv Golovkina, kada je uskočio kao zamena za Kaneloa Alvareza, u borbu u koju je ušao sa svega tri nedelje pripreme. Golovkin ga je nokautirao u drugoj rundi, a Martirosjan je tada rekao da je njegov udarac — kao da te udari voz.

U emotivnom intervjuu za Boxing Scene u oktobru 2024. godine, Martirosjan je govorio o zdravstvenim problemima.

- Znate, u ringu imamo zaštitu, doktora pored ringa, ambulantna kola, sudiju. Sa rakom nemamo nikakvu zaštitu. Šta ako se pogorša? Nemam nikakvu kontrolu nad tim. Samo se molim Bogu da me izleči. Molim se za čudo. Doktori mi kažu da je ovo toliko retko, da pogađa samo jedan odsto ljudi.

Otkrio je i da je starijeg brata izgubio u 40. godini zbog srčanog udara.

- Mama i tata su već rezervisali svoja mesta na groblju da budu pored njega. Rekao sam im da ne želim da budem sledeći tamo - rekao je Vanes Martirosjan.

Autor: Marija Radić