VLAHOVIĆ I KOSTIĆ PUTUJU U NORVEŠKU! Spaleti objavio na koje fudbalere računa za naredni meč Juventusa u Ligi šampiona

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Luca Bruno ||

Juventus će u utorak od 21 čas gostovati Bode Glimtu, a Spaleti će računati na Vlahovića i Kostića.

Trener fudbalera Juventusa Lućano Spaleti saopštio je spisak od 22 igrača koji će konkurisati za meč petog kola Lige šampiona protiv Bode Glimta.

Na spisku se nalaze: Matija Perin, Mikele de Gregorio, Manuel Lokateli, Lojd Keli, Fransisko Konseisao, Teun Kopmajners, Dušan Vlahović, Kenan Jildiz, Edon Žegrova, Pjer Kalulu, Vasilije Adžić, Filip Kostić, Kefren Tiram, Lois Openda, Fabio Mireti, Veston Mekeni, Žoao Mario, Andrea Kambijaso, Džonatan David, Mateo Fuskaldo, Hual Kabal i Jonas Rouhi.

U Norvešku će, dakle, putovati i tandem srpskih fudbalera, Dušan Vlahović - Filip Kostić.

Utakmica između Bode Glimta i Juventusa biće odigrana sutra od 21 čas u Norveškoj.

Fudbaleri Juventusa se nalaze na 26. mestu na tabeli LŠ sa tri boda, dok je Bode Glimt na 29. poziciji sa dva.

Autor: Jovana Nerić

#Dušan Vlahović

#Filip Kostić

#Lućano Spaleti

#Norveška

#fudbal

