ŠOK NA MARAKANI: Crvena zvezda suspendovala Nemanju Radonjića! Izbačen je iz prvog tima, poznato i zbog čega!

Crvena zvezda suspendovala je Nemanju Radonjića zbog neprofesionalnog ponašanja i disciplinskih prekršaja.

Crvena zvezda donela je odluku da Nemanja Radonjić bude udaljen iz prvog tima i privremeno isključen iz svih aktivnosti ekipe.

Vest stiže svega nekoliko dana pred duel protiv FCSB-a u Ligi Evrope i neposredno nakon poraza crveno-belih u Ivanjici, na kojem Radonjića nije bilo ni u protokolu niti je putovao sa ekipom.

Navodno rukovodstvo kluba reagovalo je zbog neprofesionalnog odnosa i ponovljenih disciplinskih prekršaja. Radonjić u narednom periodu neće trenirati sa ekipom, a trajanje suspenzije nije precizirano.

Ovo nije prvi put da se reprezentativac Srbije suočava sa internim merama u Zvezdi. Slična situacija dogodila se prošle sezone tokom mandata Vladana Milojevića, kada je Radonjić bio isključen iz tima pred gostovanje Milanu u Ligi šampiona, ali se tada nakon kraćeg perioda vratio u sastav.

