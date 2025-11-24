RADONJIĆEVO PONAŠANJE VAN TERENA BACILO SENKU NA NJEGOVU KARIJERU! Najtalentovaniji ali i najkontroverzniji fudbaler, često je bio u žiži zbog svojih 'ispada', a sada ga Crvena zvezda suspendovala! (VIDEO)

Crvena zvezda je odlučila da do daljnjeg suspenduje Nemanju Radonjića.

Radonjić je ponovo je pod lupom javnosti zbog niza "kontroverzi" tokom boravka u Crvenoj zvezdi.

Iako je talentovan fudbaler, njegovo ponašanje van terena i česte nesuglasice sa stručnim štabom bacili su senku na njegovu karijeru.

Izbačen iz tima zbog neprofesionalizma

Pre meča sa Jang Bojsima, trener Vladan Milojević javno je saopštio da Radonjić nije odbrojao zbog neprofesionalnog ponašanja na treningu.

Prema Milojevićevim rečima, Radonjić je pokazivao nezainteresovanost - sedeo je na lopti i nije reagovao na opomene.

Fizička spremnost i problemi sa kondicijom

Tokom meča Lige Evrope protiv Seltika, Radonjić je zamenjen već na poluvremenu jer ga "hvataju grčevi".

Posle utakmice je poručio navijačima: "Idemo dalje#, ali pitanja o njegovoj kondiciji i spremnosti su ostala. To su mu "delije" i zamerile.

Nesuglasice sa trenerom

Odnosi između Radonjića i Vladana Milojevića bili su često napeti. Njih dvojica su kasnije "izgladili" odnose, ali konfilkti su ostavili trag.

Prethodno, Milojević je dao izjavu da Radonjić "nikad ne može da bude na maksimumu".

Ugled u karijeri: Talas ranijih incidenta

Radonjić nije nepoznat po konfliktima. Tokom karijere imao je probleme sa disciplinom, sukobe sa trenerima i menadžerima, a o njegovom ponašanju ranije su govorili i u Italiji.

Jedan od najekstremnijih incidenata dogodio se u Torinu, kada je tokom meča s Romom ušao u sukob sa Đanlukom Manćinijem, čak se hvatajući za međunožje u provokativnom gestu.

Biografija Nemanje Radonjića

Radonjić jerođen 19. februara 1996. godine u Nišu, jedan je od najtalentovanijih, ali i najkontroverznijih srpskih fudbalera svoje generacije. Fudbalski put započeo je u mlađim kategorijama klubova iz Srbije, gde je već kao tinejdžer privukao pažnju. U ranim godinama karijere otišao je u inostranstvo, ali se posle nekoliko sezona vratio u domaći fudbal u potrazi za stabilnom formom i kontinuitetom.

Širu afirmaciju stekao je u redovima Crvene zvezde, gde je evropskim partijama brzo postao miljenik navijača. Upravo u tom periodu izborio je i poziv u nacionalni tim Srbije, za koji je upisao više nastupa, uključujući i učešće na najvećim međunarodnim takmičenjima.

Ipak, karijeru Nemanje Radonjića pratio je i talas kontroverzi. Često je bio u žiži javnosti zbog nesporazuma sa trenerima, povremenih disciplinskih problema. Njegov temperament, otvoren nastup na društvenim mrežama i emotivne reakcije van terena povremeno su izazivali burne komentare i delili navijače.

Nakon odlaska iz Italije i povratka među crveno-bele, Radonjić je pokušao da obnovi karijeru i pokaže da i dalje poseduje kvalitet za najviši nivo. U više navrata isticao je da mu je glavni cilj povratak stabilnosti i dokazivanje da može da bude ključni igrač u domaćem fudbalu.

