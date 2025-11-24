Federer otkrio naredni potez u karijeri: Ide stopama Agasija i Hjuita, za mnoge neočekivana odluka

Rodžer Federer u penziji je od 2022. godine, a u protekle tri godine pojavljivao se na turnirima najviše zbog sponzorskih obaveza, međutim, mogao bi da se vrati na turnire i u drugoj ulozi.

Federera mnogi vide u svetu tenisa kao aktivnog trenera, međutim, Švajcarac se još nije odlučio na takav potez. Obrazložio je i zbog čega:

- Ne želim da budem trener, bar ne sada. Hoću da se koncentrišem na svoju decu. To je veoma interesantno i važno vreme dok svi ne odu svako na svoju stranu. Svi mnogo uživamo zajedno kao porodica i puno je toga da se uradi. Mnogo napora je potrebno za četvoro dece. Nije bitno ko bi me pozvao da ga treniram, svakoga bih odbio.

Otkrio je i šta bi u ovom momentu za njega bilo realno da radi:

– Nikad ne reci nikad. Stefan Edberg nije ni pomišljao da će mi čak dve godine biti trener. Ono što sam sada spreman da uradim, to je da budem nečiji mentor. Ako neko ima neko pitanje, biću zadovoljan da pružim odgovor. Na primer, ako sam u Dubaiju krajem godine, svako je dobrodošao da dođe tamo. Otvoren sam za mentorstvo, ali ne mogu da budem svuda.

Ovim poslom bavili su se i Lejton Hjuit koji je bio mentor Aleksu De Minoru, a ranije i Andre Agasi koji je bio uz Sebastijana Kordu.

Autor: Jovana Nerić