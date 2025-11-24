AKTUELNO

GOTOVO! Veljko Paunović ostaje selektor Srbije!

Već za nekoliko dana će biti ozvaničena saradnja dve strane.

Mala dilema je postojala kada je Veljko Paunović posle Letonije najavio da će "morati da razmisli" da li će ostati na funkciji selektora Srbije što je sada i definitivno postala realnost.

Paunović je rekao konačno "da" i čeka se da se još samo sitni detalji razreše sa Fudbalskim savezom Srbije.

Realnost je da bi već za nekoliko dana i to trebalo da bude rešeno. Ideja je da ugovor Paunovića važi već od 1. decembra 2025. godine i da traje do kraja juna 2030. godine.

Dalje, aktuelni selektor Srbije bi imao širi spektar poslova, ne samo selektorsku funkcija, uz jasno nijansiranu koordinaciju sa trenerima mlađih reprezentativnih selekcija.

Jedna od potencijalnih tema biće i sastav stručnog štaba, tačnije angažovanja pojedinih članova. Pojedinci bi trebalo da budu povremeno angažovani u terminima FIFA, deo stručnog tima imaće stalan posao.

Ali, dileme ne bi trebalo da bude. Paunović ostaje na mestu selektora "orlova" i u narednom periodu.

