OGLASIO SE DUŠAN ALIMPIJEVIĆ PRED POČETAK KVALIFIKACIJA: Otkrio je koji igrač ne može da igra za Srbiju, pričao o radu Saveza i odnosu sa Zvezdom i Partizanom!

Košarkaška reprezentacija Srbije započela je pripreme za kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u Kataru 2027, a Orlovi su danas sa novim selektorom Dušanom Alimpijevićem odradili prvi trening.

"Za sada jeste onako kako smo planirali. Polako idemo sa pristizanjima, imali smo dva dodatna dolaska Nikolića i Radanova. Jedina dva igrača koji su propustili jutarnji trening. Večeras smo imali svih 17 koje smo planirali za prvo okupljanje", rekao je Alimpijević, pa nastavio o zgusnutom rasporedu:

"Ja sam to već nekoliko puta govorio. Ima posebnu emociju i težinu. Stati ispod zastave Srbije, slušati himnu, znati da si na čelu svoje zemlje u košarci koja je toliko radosti dala, to je nešto posebno. Nije floskula, zaista je poseban vid ponosa i sreće. Takav je pristup bio svih igrača i članova stručnog štaba. Problem je zaista okupljanje u FIBA prozorima, to je jedna vrsta izazova i iznenađenja za sve nas. Mi možemo da se ljutimo ili da negodujemo, ali ne možemo šta da zamerimo. Nastavilo se prošle godine za EP pripreme, prvenstvo je trajalo 20 dana, Evroliga je startovala nikad snažnije u smislu broja duplih kola na početku. Zvanični podaci kažu - 276 povreda u Evroligi u svim timovima u prvih osam kola. To je za nekih 90 povreda više. To je podatak koji apsolutno svim klubovima daje šansu da lažu ne".

NBA klubovi nisu konsultovani o tome da li bi dozvolili svojim igračima da se odazovu reprezentativnim obavezama.

"NBA klubovima se nismo obraćali. Iz evroligaških klubova imamo dobre odnose, pogotovo ja. Vidite, svi mi smo svesni da treba ljudi da sednu i da se dogovore. Treba FIBA da donese pravilo - ili svi moraju da se pojave ili niko. Imate fudbal kao organizaciju da svi moraju da se pozovu, FIBA je drugačija. Mi moramo da nađemo jedan metod ili sistem takmičenja u kojem će se ići u drugom pravcu".

O radu Saveza ima samo reči hvale.

"Savez je podigao nivo organizacije svoj medikal bloka, stručnog štaba kompletno. Prioritet nam je ove godine da se povede malo veća briga o igračima i njihovim potrebama. U jednom periodu smo premora i zamora".

Vasilije Micić nije dobio dozvolu Hapoela da se priključi reprezentaciji.

"To baš znači suprotno, da ne očekujemo da ćemo naići na bilo kakvu vrstu pozitivnog odgovora klubova. Već smo pričali sa klubovima o ostalim igračima. Micić je na spisku zato što smo čekali odgovor Hapoela do poslednjeg trenutka. Micić ima želju, Hapoel nije pustio svoje reprezentativce u pravcu nijedne zemlje. Dobili smo za Dangubića zeleno svetlo, očekujemo ga da se priključi posle prvog meča".

Govorio je novi selektor Srbije o odnosu sa Crvenom zvezdom i Partizanom.

"Najpozitivinije moguće su odgovorili na poziv, oba trenera su imali apsolutno razumevanje, ali oba kluba imaju probleme sa povredama. Ili su sitne povrede ili prosto ne mogu. Sa oba Obradovića sam imao jedan vrhunski razgovor gde obojica daju punu podršku sa svojim stavovima. Davidovac je doživeo povredu prepona, Zvezda je poslala Miljenovića, očekujemo priključivanje Dobrića posle prve utakmice. Sa Partizanom je drugačija situacija jer je njihov zdravstveni bilten dosta lošiji".

Naš nacionalni tim dočekuje selekciju Švajcarske u četvrtak 27. novembra od 19 časova u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić, dok tri dana kasnije gostuje reprezentaciji Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

"Nemamo pravo da bilo koga potcenjujemo. Mi smo Srbija i znamo šta predstavljamo. Od prošlih vremena se ne živi, zaista smo spremni da odgovorimo na nove izazove, znamo i da je Srbija gubila od Švajcarske", zaključio je Alimpijević.

Autor: D.Bošković