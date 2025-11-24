Skandal kakav se ne viđa: Igrači Evertona se na terenu pobili međusobno, Gej dobio crveni karton

Neverovatne scene dogodile su se na "Old Trafordu" u duelu između Mančester junajteda i Evertona.

Zaista nešto što se ne događa gotovo nikada, pogotovo ne na ovako velikoj sceni. Idrisa Gana Gej i Majkl Kin sukobili su se posle razmimoilaženja u mišljenju oko toga ko je trebalo da pokupi loptu. Gej je potpuno poludeo, prišao Kinu i počeo da ga gura.

🚨 EVERTON HAS GOTTEN A RED CARD, IDRISSA GUEYE! 🟥🤯



He is having a complete BREAKDOWN!😤😳



Free win for Manchester United 🤣🤩 pic.twitter.com/t1GIiVUxQT — goht12 (@tjenar10) 24. новембар 2025.

U tom trenutku uletelo je Džordan Pikford, međutim, Gej je bio toliko besan i konstantno je nasrtao na svog saigrača. Glavni sudija meča, Toni Harington pokazao je vezisti Evertona direktan crveni karton. Gej je otišao u tunel veoma besan i ostavio saigrače na terenu zbog direktnog crvenog kartona.



Utakmica se kasnije nastavila u normalnom ritmu, međutim, Everton je zbog gluposti dvojice igrača ostao sa čovekom manje u terenu do kraja meča na "Old Trafordu". Ovakvu situaciju Premijer liga ne pamti u skorijoj istoriji.

Autor: D.Bošković