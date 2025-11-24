GRCI PRETERALI PRED MEČ PARTIZANA U ATINI - SRAMNO! Napad na Željka Obradovića i crno-bele uoči Panatinaikosa!

Partizan gostuje u utorak Panatinaikosu od 20.15, a Grci nisu štedeli Željka Obradovića.

Košarkaši Partizana u utorak od 20.15 gostuju u Atini Panatinaikosu u meču 13. kola Evrolige.

Crno-beli u poslednjih nekoliko utakmice, naročito nakon poverede Karlika Džonsa, nemaju stabilnost u igri, a prvi na udaru je kao po navici Željko Obradović.

Iako mu nije lako da stvori novi sistem igre bez prvog pleja, ŽOC i crno-beli su na podnošljivih 4-8, međutim, navijači traže bolji učinak.

U međuvremenu, grčka "Gazzetta" nije štedela Partizana i ŽOC-a, već su naprotiv, napali stratega crno-belih - "sasvim slučajno", baš pred PAO.

Pisanje grčkog medija prenosimo:

- Sumnja, ta duhovna bolest, duboko je prodrla u redove Partizana nakon razočaravajućeg početka sezone, ali i zarobljenosti u takmičarski režim gde svaka nova verzija rostera nasleđuje slabosti prethodne, stvarajući realnost u kojoj Partizan više nije ono što je verna publika zamišljala.

Uvek u centru pažnje je Željko Obradović. Čovek koji je domaće utakmice pretvarao u "apsolutni spektakl", slike sa tih mečeva putovale su širom sveta, donoseći divljenje. Sada GOAT više ne deluje nedodirljiv. Glasine u Beogradu postale su razgovori, a uskoro bi mogle da prerastu u vriske nezadovoljstva. Prvi put od njegovog povratka u omiljeni klub 2021. godine, deluje da je doveo do podela u redovima "crno-belih". Dok je publika spremna da pruži i poslednju kap krvi za njega, u upravi se mišljenja razlikuju.



ŽOC već duže vreme dobija kritike unutar tima, ali sukob je sada prešao na viši nivo. Ne zaboravite, govorimo o Željku Obradoviću, čoveku koji je 90-ih nasrnuo na GM-a Reala zbog kašnjenja na trening (moj tim nikoga ne čeka), koji ne okleva da kazni svakog, ali i da uvek štiti svoje igrače.

Pod njegovim vođstvom, Partizan nije uspeo da probije granice. Osim 2023. godine, kada je ekipa izgledala kao voz spreman da pregazi sve pred sobom, srpski tim je uglavnom padao ispod očekivanja. Dvae ABA titule (2023, 2025), mnogo uspona i padova, nemogućnost da pokažu Željkov balansirani stil igre.

Kroz prosečne sezone, zajednički imenitelj bili su razočaravajući rezultati u odbrani. Partizan nosi ovaj problem kroz godine, defanzivne saradnje su neobrađene, statistika stalno na dnu lige. ŽOC je uvek postavljao nove standarde i stvarao ideje koje duboko oblikuju razvoj sporta. Sada se oslanja na brzu igru, uz svoju poznatu pažnju na detalje u napadu. Ipak, odluka da postepeno isključi ključne domaće igrače i fokusira se na Amerikance, jasno nije popularna.

Poslednjih dana temperatura u klubu raste. Željko je otvoreno izrazio nezadovoljstvo zbog postupaka oko Džabarija Parkera, a pritužbe i nesuglasice postale su svakodnevica, dajući priliku tradicionalno "suprotstavljenim"figurama (Miodrag Ražnatović) da ga napadnu. Partizan beleži 6 poraza u poslednjih 7 utakmica u Evroligi. Ove nedelje putuje u Atinu da igra protiv Panatinaikosa, potom slede mečevi u Minhenu, a 12. decembra igra veliki derbi protiv Crvene zvezde.

Željko Obradović je pozvan da udahne život svom timu, da spasi i ekipu i sebe, kroz mini-obnavljanje zakletvi vere. Ako to ne uspe u ovom periodu, sve je moguće - piše u tekstu Gazete.

Autor: D.Bošković