'SRAMOTA ME JE I STID TIH SLIKA' Gvardiola se pred kamerama izvinio zbog sramotnog poteza posle poraza

Mančester siti je u krizi, navikao je Pep Gvardiola javnost na pobede, borbu za titule i sve. Umesto toga ima 22 boda, sedam manje od Arsenala i četiri poraza. Posle izgubljene utakmice od Njukasla (2:1) je španski stručnjak napravio incident zbog kog se izvinio javno. Prišao je kamermanu koji ga je snimao na terenu, vikao mu u slušalicu... Nešto što ne priliči legendi.

"Želim da se izvinim. Kada vidim te slike osećam sramotu i stid. Ne sviđa mi se to, izvinjavam se kamermanu. Ja sam to što jesam, možda sam na klupi 1000 mečeva, ali nisam savršena osoba. Napravio sam veliku grešku i žalim zbog toga. Uvek branim tim i klub, želim da branim ekipu i klub", rekao je Gvardiola.

Pep Guardiola clashed with a camera operator at full time after Manchester City's loss to Newcastle 😳 pic.twitter.com/LxTCvae39W — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 22. новембар 2025.

Novinar je potom konstatovao da nije matematički gotova borba za titulu u Premijer ligi i da ništa nije gotovo.

"Moraš da osvojiš 100 poena da bih uzeo Premijer ligu i bez toga ne možeš da osvojiš. Izgubili smo četiri meča u 12, teško je reći da smo kandidati za titulu. Matematički možemo da uzmemo i Premijer ligu, Ligu šampiona, Liga kup i FA Kup, matematički timovi mogu da uzmu četiri uzastopne titule u Premijer ligi. Da osvojimo četiri trofeja u sezoni? Da li ste čuli da sam o tome pričao ranije? Neće ni sada biti izuzetak", zaključio je Gvardiola.

