NIKOLU JOKIĆA NIKO NE MOŽE DA ZAUSTAVI - JOŠ JEDAN TRIPL-DABL KAO OD ŠALE! Srbin se poigravao kao na treningu, Denver zabeležio pobedu! (VIDEO)

Somborac je "sa pola gasa" stigao do svog 11. tripl-dabla ove sezone.

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su na gostovanju ekipu Memfisa rezultatom 125:115, a Nikola Jokić ponovo je briljirao na terenu.

Najbolji košarkaš na planeti nije preterano forsirao na ovom meču, odigrao je taman koliko je bilo potrebno da njegov tim stigne do trijumfa. U laganom ritmu Somborac je zabeležio novi tripl-dabl, 11. ove sezone!

Za 33 minuta igre zabeležio je 17 poena (5/9 šut iz igre, 3/4 za tri poena, 4/5 slobodna bacanja), uz 10 skokova i čak 16 asistencija.

Sjajno raspoloženi na ovom meču bili su Džamal Marej i Pejton Votson, pa ih je Somborac "hranio" asistencijama čitav meč. Marej je na kraju bio najefikasniji sa 29 poena, dok je odlični Pejton Votson utakmicu završio sa 27.

U poraženoj ekipi istakao se bivši centar Partizana Džok Lendejl sa 26 postignutih poena.

Denver je od starta meča kontrolisao dešavanja na terenu. Praktično čitavu utakmicu bili su gosti u prednosti. Memfis je tek u trećoj deonici uspeo da uhvati kakav-takav priključak, ali kada god bi pomislili da mogu da se vrate u meč, Nikola bi im istog mometna ugasio nade. Pri rezultatu 90:85 u korist Denvera, postigao je trojku sa polovine terena u poslednjoj sekundi treće deonice, pa su Nagetsi u četvrtu četvrtinu ušli sa +8. Uspeo je Denver na startu poslednjeg perioda igre ponovo da stigne do osetnije prednosti, ali Memfis se nije predavao. Serijom 10:0 na pet minuta pre kraja prišli su na -6 (108:102), a onda je na scenu ponovo stupio Jokić. Ubacio je trojku, zatim namestio lake poene Votsonu i Mareju i tako rešio i ovaj meč.

Nikola Jokic is no doubt one of the greatest passers in the game.



Absolutely nuts.pic.twitter.com/4392jAYTgr — Legion Hoops (@LegionHoops) 25. новембар 2025.

Denver sada ima skor 13-4 i nalazi se na drugom mestu u Zapadnoj konferenciji.

Autor: A.A.