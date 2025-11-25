JOKIĆ POGODIO TROJKU SA POLA TERENA! Čudesnim potezom uz zvuk sirene naterao američkog komentatora da progovori srpski! (VIDEO)

Spektakularnim potezom bacio u trans američkog komentatora.

Na krilima čudesnog Nikole Jokića Denver je prethodne noći na gostovanju savladao Memfis rezultatom 125:115.

U laganom ritmu Soborac je stigao do novog tripl-dabla, 11. od starta sezone. Utakmicu je završio sa 17 poena, 10 skokova i 16 asistencija.

Ubacio je Nikola i tri trojke na ovom meču (3/4), a jedna se posebno izdvojila.

U poslednjoj sekundi treće deonice uputio je šut sa pola terena i bacio u trans američkog komentatora koji je uživo prenosio ovaj meč.

"Trojkaaaa" vikao je na srpskom jeziku oduševljeni Amerikanac.

Pogledajte čudesnu trojku Jokića iz velike daljine:

JOKER FROM THE LOGO TO BEAT THE BUZZER 🤯 pic.twitter.com/wEZSOUc7gR — NBA (@NBA) 25. новембар 2025.

Autor: A.A.