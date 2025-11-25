EVO SA KIM KREĆEMO U NAPAD NA MUNDOBASKET: Ovih 17 košarkaša se pojavilo na prvom treningu kod Alimpijevića (FOTO)

Košarkaška reprezentacija Srbije okupila se u nedelju povodom prvog FIBA kvalifikacionog prostora za predstojeći Mundobasket koji se održava na leto 2027. godine u Kataru. Naši momci će ove sedmice zaigrati protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine i započeti borbu za Svetsko prvenstvo.

Ovo će ujedno biti i prvi zvanični mečevi Dušana Alimpijevića na mestu selektora reprezentacije Srbije, a po odlasku Svetislava Pešića nakon Eurobasketa. Prvi test, kao što smo napomenuli, biće Švajcarska u četvrtak sa početkom od 19.00 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Košarkaši Srbije odradili su kasno sinoć prvi zvanični trening sa novim selektorom, a interesantno je da se Alimpijeviću na kraju odazvalo 17 košarkaša, koji će biti na raspolaganju za susrete sa Švajcarskom i Bosnom i Hercegovinom.

Na spisku nažalost neće biti Vase Micića, kojem Hapoel nije dao dozvolu da se priključi za mečeve kvalifikacija, dok Dejan Davidovac nije bio tu zbog povrede prepone. Očekuje se da se Nemanja Dangubić, Ognjen Dobrić i Aleksej Pokuševski pojave za susret sa Bosancima, dok je Arijan Lakić takođe odsutan zbog povrede.

Ovo je 17 igrača koji su došli na prvi trening Dušana Alimpijevića:

Aleksa Radanov (Bajern), Balša Koprivica (Bahčešehir), Dušan Miletić (Kluž), Stefan Miljenović (Crvena zvezda), Asim Đulović (Mega), Danilo Anđušić (Aris), Stefan Momirov (Spartak), Filip Barna (FMP), Lazar Stefanović (FMP), Vojin Medarević (Spartak), Nikola Rebić (Spartak), Bogoljub Marković (Mega), Savo Drezgić (Mega), Nikola Tanasković (Budućnost), Dušan Ristić (Kavasaki Brejv Tanders), Stefan Nikolić (Venecija), Ognjen Jaramaz (Ilirija).

Prva tri tima iz grupe prolaze dalje, pobede se prenose, tako da je svaki rezultat važan.

Autor: Jovana Nerić