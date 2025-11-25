AKTUELNO

Košarka

EVO SA KIM KREĆEMO U NAPAD NA MUNDOBASKET: Ovih 17 košarkaša se pojavilo na prvom treningu kod Alimpijevića (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug /MILOŠ MILIVOJEVIĆ ||

Košarkaška reprezentacija Srbije okupila se u nedelju povodom prvog FIBA kvalifikacionog prostora za predstojeći Mundobasket koji se održava na leto 2027. godine u Kataru. Naši momci će ove sedmice zaigrati protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine i započeti borbu za Svetsko prvenstvo.

Ovo će ujedno biti i prvi zvanični mečevi Dušana Alimpijevića na mestu selektora reprezentacije Srbije, a po odlasku Svetislava Pešića nakon Eurobasketa. Prvi test, kao što smo napomenuli, biće Švajcarska u četvrtak sa početkom od 19.00 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Košarkaši Srbije odradili su kasno sinoć prvi zvanični trening sa novim selektorom, a interesantno je da se Alimpijeviću na kraju odazvalo 17 košarkaša, koji će biti na raspolaganju za susrete sa Švajcarskom i Bosnom i Hercegovinom.

Na spisku nažalost neće biti Vase Micića, kojem Hapoel nije dao dozvolu da se priključi za mečeve kvalifikacija, dok Dejan Davidovac nije bio tu zbog povrede prepone. Očekuje se da se Nemanja Dangubić, Ognjen Dobrić i Aleksej Pokuševski pojave za susret sa Bosancima, dok je Arijan Lakić takođe odsutan zbog povrede.

Ovo je 17 igrača koji su došli na prvi trening Dušana Alimpijevića:

Aleksa Radanov (Bajern), Balša Koprivica (Bahčešehir), Dušan Miletić (Kluž), Stefan Miljenović (Crvena zvezda), Asim Đulović (Mega), Danilo Anđušić (Aris), Stefan Momirov (Spartak), Filip Barna (FMP), Lazar Stefanović (FMP), Vojin Medarević (Spartak), Nikola Rebić (Spartak), Bogoljub Marković (Mega), Savo Drezgić (Mega), Nikola Tanasković (Budućnost), Dušan Ristić (Kavasaki Brejv Tanders), Stefan Nikolić (Venecija), Ognjen Jaramaz (Ilirija).

Prva tri tima iz grupe prolaze dalje, pobede se prenose, tako da je svaki rezultat važan.

Autor: Jovana Nerić

#Dušan Alimpijević

#Košarka

#Srbija

#orlovi

POVEZANE VESTI

Košarka

OGLASIO SE DUŠAN ALIMPIJEVIĆ PRED POČETAK KVALIFIKACIJA: Otkrio je koji igrač ne može da igra za Srbiju, pričao o radu Saveza i odnosu sa Zvezdom i Pa

Košarka

VAŽNA INFORMACIJA ZA NAVIJAČE: Evo kada počinje prodaja ulaznica za utakmicu košarkaša Srbije i Švajcarske

Košarka

Dušan Ristić je novi kapiten Srbije! Dok nema Bogdana, Alimpijević je traku dodelio njemu!

Košarka

SRBIJU ČEKA PAKAO U KVALIFIKACIJAMA ZA MUNDOBASKET: Nikad teži žreb za Orlove

Košarka

'A SAD - VELIKA MOBILIZACIJA!' Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović video 'Mundobasket žreb' i ovako reagovao

Košarka

'NEKI SU MI SE SMEJALI...' Selektor košarkaša Srbije Svetislav Pešić posle strašnog žreba kvalifikacija za Svetsko prvenstvo