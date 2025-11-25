LOŠA I DOBRA VEST IZ CRVENE ZVEZDE! Saša Obradović otkrio koji košarkaš propušta Olimpijakos

Duel crveno-belih iz Beograda i Pireja biće odigran u Beogradskoj areni u sredu od 19.30 časova u okviru 13. kola Evrolige.

Oba tima pred ovaj duel imaju učinak od po osam pobeda i četiri poraza i dele drugo mesto zajedno sa Panatinaikosom iza Hapoela iz Tel Aviva koji ima pobedu više i poraz manje.

Saša Obradović je dan pred utakmicu otkrio da neće moći da računa na Dejana Davidovca, ali da su ostali igrači, izuzev ozbiljnije povređenih Kenana, Rivera, Kartera, Izundua i Bolomboja, spremni za utakmicu.

- Osim Davidovca, svi su spremni i željni nadmetanja. Veliki protivnik, koji to i zaslužuje. Realno, jedva čekam da dođe ova pauza, da mogu da implementiram neke svoje ideje. Iako sam to pokušavao i prilično sam dobro prepoznavao, koga, kako treba... Sve te neke situacije moramo malo bolje da uvežbavamo i to je period jedini kad imamo vreme za trening. Na tome će biti fokus. Dok toga ne bude, da probamo da pobedimo Olimpijakos - rekao je Obradović.

Najavio je da crveno-bele čeka teži raspored u odnosu na prethodni period.

- Biće uvek ozbiljnih putovanja. Malo jeste stresno, utiče na emociju i pripremu utakmice. Moramo da se privikavamo na to. Ide znatno teži raspored i moramo da znamo kako da se ponašamo - rekao je Obradović.

Olimpijakos je jedan od najtežih protivnika.

- Ako je neko igrao protiv Olimpijakosa, onda sam to ja. Kroz plej-of serije i sve ostalo. Nema tu previše iznenađenja. Jedino što su sad malo promenili ekipu. Fokus je na organizovanoj igri. Umrtvljuju protivnika kontinuiranim kretnjama i tako kontrolišu tempo. Mi volimo brzo. Oni će sigurno raditi tu vrstu destrukcije. Moramo da se prilagodimo, male stvari da uradimo dobro. Znamo da su jaki u sekundarnom napadu, ofanzivnom skoku, posebno Milutinov, Vezenkov, Hol. Znamo gde završavaju akcije na početku i kraju četvrtine. Dosta smo umorni došli sa putovanja. Nije bilo intenziteta, iako smo iskoristili za pripremu utakmice - poručio je Saša Obradović.

