NIKAD ISKRENIJE Nadal otkrio zašto se nije ranije povukao: Voleo sam to što radim

Rafa Nadal je još jednom govorio o svom povlačenju iz tenisa.

U svom iskrenom obraćanju Nadal je detaljnije govorio o poslednjim profesionalnim trenucima.

- Nemam loših uspomena iz tog perioda. Ima ljudi koji, što je i razumljivo, misle da sam trebalo ranije da stanem, da taj kraj nije imao smisla. Za mene je imao: moraš da postupaš u skladu sa tim ko si. Ja sam postupio tako. Pokušao sam da iscrpim sve opcije dok zaista nije više bilo nijedne. Voleo sam to što radim - rekao je Nadal.

Nastavio je u istom ritmu.

- Nisam se povukao zato što sam se umorio od onoga što radim ili zato što nisam imao motivaciju. Povukao sam se zato što moje telo više nije moglo. I dalje sam bio srećan radeći to. U jednom trenutku sam shvatio da i dalje mogu da se takmičim, ali ne na nivou koji mi je bio potreban da nastavim. Gurao sam svoju karijeru do kraja, koliko god sam mogao.

Autor: Jovana Nerić