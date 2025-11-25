DEJAN TOMAŠEVIĆ NOVI PREDSEDNIK OKS: Nekadašnji košarkaš na čelu nacionalne olimpijske organizacije

Dejan Tomašević biće jedini kandidat za predsednika Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) na predstojećoj izbornoj skupštini, potvrđeno je na sednici Izvršnog odbora OKS održanoj u utorak.

Time je praktično izvesno da će nekadašnji košarkaški reprezentativac preuzeti čelo nacionalne olimpijske organizacije.

Prema odluci Izvršnog odbora, više granskih saveza dalo je podršku Tomaševiću, koji je prihvatio kandidaturu, pa se na izbornoj skupštini početkom decembra očekuje i njegovo formalno imenovanje.

Izborni proces trebalo je da bude završen još u februaru, ali je produžen do kraja godine.

Tomašević, osvajač olimpijskog srebra, dva svetska i tri evropska zlata sa reprezentacijom, tokom igračke karijere nastupao je za Crvenu zvezdu, Partizan, Budućnost, TAU Keramiku, Valensiju, Panatinaikos i PAOK.

Kao funkcioner obavljao je dužnosti potpredsednika i generalnog sekretara Košarkaškog saveza Srbije, a bio je i kandidat za predsednika FIBA Evrope.

Njegov izbor znači i nastavak tradicije da na čelo Olimpijskog komiteta dolaze predstavnici košarkaškog sporta: Tomašević će doći nakon Božidara Maljkovića, koji je funkciju obavljao od 2017. godine, dok je pre njega OKS vodio Vlade Divac.

