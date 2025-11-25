TUŽNE VESTI! Preminuo nekadašnji kapiten fudbalske reprezentacije Italije!

Preminuo nekadašnji kapiten fudbalske reprezentacije Italije Lorenco Bufon

Nekadašnji golman i kapiten fudbalske reprezentacije Italije Lorenco Bufon preminuo je u 96. godini, saopštio je danas njegov bivši klub Milan.

"Njegove 'kleštaste' ruke učinile su Milan velikim protagonistom bezbrojnih pobeda 1950-ih godina. Lorenco Veličanstveni, dobar čovek sa velikim srcem rosonera, napustio nas je. Sa velikim emocijama se opraštamo od Lorenca Bufona i odajemo počast njegovom sećanju", piše u objavi Milana na društvenoj mreži Iks (X), u kojoj se ne navodi uzrok smrti.

Le sue mani a "Tenaglia" hanno reso il Milan grande protagonista di tantissime vittorie negli anni Cinquanta. Lorenzo il Magnifico, un uomo buono dal grande cuore rossonero, ci ha lasciati. È con grande commozione che salutiamo Lorenzo Buffon e ne onoriamo la memoria. pic.twitter.com/KbxCitZSKT — AC Milan (@acmilan) 25. новембар 2025.



Bufon je za Milan, za koji je nastupao od 1949. do 1959. godine, odigrao ukupno 300 utakmica.

U karijeri je nastupao i za Đenovu, Fjorentinu, Portogruaro, Ivreu i milanski Inter, čiji je bio član od 1960. do 1963. godine.

Za reprezentaciju Italije, za koju je odigrao ukupno 15 utakmica, nastupao je i na Svetskom prvenstvu 1962. godine.

Autor: D.Bošković