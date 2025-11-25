POZNATO KO SUDI ZVEZDI PROTIV RUMUNA: Crveno-beli ga se rado sećaju!

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju FSCB u utakmici 5. kola Lige Evrope.

Meč je na programu u četvrtak od 21 čas, a poznati su i arbitri za ovaj meč.

U pitanju je Žerom Brisar, francuski sudija koji je rangiran u prvu kategoriju UEFA, ali nikada u svojoj karijeri nije sudio mečeve Lige šampiona, Svetskog ili Evropskog prvenstva.

Pomagaće mu Aleksis Ože i Orelijen Druet.

Brisar je ove sezone je jednom bio na centru u Ligi Evrope i to u duelu Dinama iz Zagreba i Fenerbahčea (3:1), a ove sezone mu je bio i poveren derbi meč između Marseja i Pari Sen Žermena u Ligi 1.

On je već sudio jednom Crvenoj zvezdi i to na meču u Bugarskoj protiv Ludogoreca, tada su crveno-beli slavili sa 1:0 golom Gelora Kange..

Autor: D.Bošković