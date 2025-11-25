'ON JE NAJBOLJI TRENER KOJI ME JE IKAD VODIO!' Mika Murinen o treneru Partizana - Obradoviću

Košarkaš Partizana, Mika Murinen, govorio je za finsku nacionalnu televiziju o Partizanu, Željku Obradoviću, navijačima crno-belih...

Prvo se osvrnuo na atmosferu koju prave "grobari".

„Čim sam kročio iz tunela, buka je eksplodirala. Ne postoji mesto gde možete da osetite takvu energiju. Ovde je košarka praktično način života. Navijači žive za svoj klub i atmosfera u Evroligi je nešto što je teško opisati – 20.000 ljudi koji skaču i viču u isti mah… To je stvarno ludnica“, rekao je Murinen.

Na pitanje da li smatra da je dolazak u Partizan bio pravi korak, Finac je odgovorio bez dileme.

„Da sam ostao u srednjoškolskoj ligi, igrao bih isključivo protiv vršnjaka. Ovde svakog dana treniram sa najboljim igračima u Evropi i iz svake utakmice mogu da izvučem nešto novo.“

Posebno je istakao odnos sa Željkom Obradovićem.



„On je najbolji trener koji me je ikada vodio. Mogu da mu se javim u bilo kom trenutku, van terena je sjajan čovek, a ujedno i neko ko tačno zna šta radi. Nisam došao s idejom da ću odmah igrati po 20 minuta. Moj cilj je da učim, da napredujem i da izvučem maksimum iz rada sa, po meni, najboljim trenerom u Evropi. Povratne informacije su iskrene – bilo da su pozitivne ili negativne. To mi pomaže da mentalno sazrevam i bolje čitam igru. Na ovom nivou moraš da razmišljaš mnogo dublje nego u srednjoškolskoj košarci“, zaključio je Murinen.

Autor: D.Bošković