FIFA POMILOVALA RONALDA: Portugalac sjajno prošao zbog direktnog crvenog kartona

Kristijano Ronaldo je dobio jednu utakmicu suspenzije zbog crvenog kartona protiv Irske, saopštila je FIFA, a nju je odradio protiv Jermenije, gde je njegova reprezentacija trijumfovala 9:1.

Očekivalo se da će Ronaldo dobiti tri utakmice suspenzije, zbog direktnog crvenog kartona, a i tako je predviđeno pravilnikom o nasilničkom ponašanju, ali to ovoga puta nije bio slučaj.

Tako će napadač Al Nasra biti na raspolaganju od prvog kola selektoru Robertu Martinesu.

Portugal će probati da se domogne pehara na Mundijalu, a sigurno da će sam Ronaldo imati ogroman motiv, jer je to jedini trofej koji mu fali u karijeri.

