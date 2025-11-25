EPSKI RASPAD PARTIZANA: Crno-beli odigrali jednu od najsramotnijih utakmica! Dozvolili seriju 25:0 i deklasirani od Panatinaikosa

Košarkaši Partizana odigrali su jednu od najsramotnijih utakmica u novijoj istoriji.
Crno-beli su u okviru 13. poraženi na gostovanju Panatinaikosu 91:69 (27:31, 21:13, 25:6, 18:19).
Partizan je doživeo deveti poraz, dok je Panatinaikos upisao devetu pobedu.
Gosti nisu loše igrali do sredine treće četvrtine, a onda su prosto nestali. Panatinaikos je za devet minuta napravio neverovatnu seriju 25:0 i tako napravili nedostižnu prednost.
U timu Partizana Sterling Braun je bio jedini dvocifreni. Svih 16 poena je postigao u prvom poluvremenu.
Po devet poena su imali Milton i Fernando, a Vašington osam.
Sledi reprezentativna pauza, a u narednom kolu crno-beli dočekuju Bajern iz Minhena.
TOK MEČA:
40' Milton smanjuje na 91:65.
Marinković je fauliran. Pogodio je oba - 91:67.
Šorts je fauliran. Promašio je prvo bacanje, a i drugo.
39' Milton u kontri smanjuje na 85:64.
Samodurov zakucava pod faulom - 87:64. Pogađa dodatno bacanje - 88:64.
Šorts pogađa za tri - 91:64.
36' Bonga u kontri smanjuje na 82:58.
35' Rogavopulos pogađa za tri - 82:54. Tajm-aut.
Bonga smanjuje na 82:56.
34' Parker upisuje nove poene - 79:54.
33' Džabari Parker sa linije penala prekida seriju Panatinaikosa 25:0. Partizan je devet minuta bio bez koša - 77:52.
Rogavopulos upisuje nove poene - 79:52.
32' Ernangomez je ponovo precizan - 77:50. Računamo i dalje, serija je 25:0.
31' Ernangomez za seriju 23:0 - 75:50.
Partizan je poslednje poene postigao u 24. minutu. Tada je Vašington smanjio na 52:50.
Počela je četvrta četvrtina
30' Epski raspad Partizana. Panatinaikos pravi seriju 21:0 i vodi 73:50 posle treće četvrtine. Slukas je postigao trojku za četvrtinu koju je domaćin dobio 25:6.
29' Slukas posle ofanzivnog skoka poentira - 68:50.
Mitoglu sa linije bacanja diže prednost - 70:50. Serija 18:0.
28' Nan kao na treningu, nižu poene. Ovog puta sa linije penala - 66:50. Sada je serija 12:0 Panatinaikosa, a Nan postiže 12. poen u trećoj četvrini.
27' Nan je neumoljiv, dve vezane trojke - 64:50. Njegov 18. poen.
26' Crno-beli su stali u napadu, izgubili ritam, a Nan u kontri diže na 58:50. Njegov 15. poen.
Nan pogađa trojku posle tajm-auta Obradovića. Njegov 18. poen - 61:50. Serija 11:2 Panatinaikosa.
25' Ernangomez povećava na 56:50.
24' Vašington je siguran za svoj osmi poen - 52:50.
Farid pogađa pod faulom - 54:50. Promašio je bacanje.
23' Nan je promašio dva bacanja, ali je Farid poentirao posle ofanzivnog skoka - 50:46
Fernando smanjuje na 50:48.
nan u kontri poentira - 52:48.
21' Pokuševski otvara poenima drugo poluvreme - 48:46.
Počela je treća četvrtina
Braun brojao do 16
Sterling Braun je upisao 16 poena, pogodio je tri trojke. Fernando je upisao sedam, a Vašington i Milton po šest poena.
Partizan je šutirao 13/21 za 2, 4/12 za 3.
Crno-beli su imali 11 skokova, tri u napadu. Devet asistencija, dve osvojene i tri izgubljene lopte ima Partizan za 20 minuta.
U timu Panatinaikosa Nan ima 11 poena, Rogavopulos i Grent po osam, a Mitoglu sedam.
Domaćin je šutirao 18/26 za 2, 2/8 za 3.
Domaćin je nadskočio crno-bele, ima 17 skokova, od toga šest u napadu. Domaćin beleži 14 asistencija, dve osvojene i tri izgubljene lopte.
20' Fernando pogađa pod faulom - 46:43. Smanjio je Fernando na 46:44.
Rogavopulos ne promašuje - 48:44.
19' Milton pogađa svoj šesti poen - 42:41.
Grent pogađa za 44:41. Farid zakucava njegov osmi poen - 46:41.
18' Nan posle tajm-auta nastavlja seriju - 42:39. Sedam vezanih poena domaće ekipe.
17' Partizan je promašio dva zicera, a Grant u kontri smanjio na 37:39.
Nan pogađa svoju prvu trojku za vođstvo Panatinaikosa - 40:39.
15' Vašington postiže svoj šesti poen - 35:39.
14' Slusak sa linije penala izjednačuje - 35:35.
Braun postiže 16. poen - 35:37.
13' Nan u kontri smanjuje - 33:35.
12' Tajrik Džons zakucava - 29:35.
Rogavopulos postiže svoj šesti poen - 31:35.
11' Rogavopulos smanjuje na 29:31.
Vašington je precizan - 29:33.
Počela je druga četvrtina
10' Braun pogađa pod faulom. Precizan je i sa penala, njegov 14. poen - 23:29.
Rogavopulos smanjuje na 25:29.
Vašington sa linije bacanja upisuje svoje prve poene - 25:31. Rogavopulos smanjuje na 27:31.
9' Mitoglu smanjuje svojim petim poenom - 21:23.
Džabari Parker se upisao trojkom - 21:26.
Fard pogađa šesti poen - 23:26.
8' Farid zakucava .- 17:18. Milton vezuje četiri poena - 17:20. Nan sa linije bacanja smanjuje na 19:20. Partizan već dva mala faula pravi za bacanja.
Braun pogađa treću trojku - 19:23.
7' Šejk Milton sa linije penala diže prednost - 12:18. Mitoglu pogađa prvu trojku za domaći tim - 15:18.
6' Braun poigađa prvu trojku na meču, njegov peti poen - 10:13. Grent pogađa dvojku - 12:13.
Sterling Braun pogađa još jednu trojku - 12:16.
5' Fernando je raspoložen na početku, njegov četvrti poen - 10:10.
4' Pokuševski se upisao u strelce sa poludistance - 6:8. Šorts brzo uzvraća - 8:8. Farid donosi Panatinaikosu prvo vođstvo - 8:10.
3' Fernando zakucava - 4:6. Grent za novo izjednačenje - 6:6.
2' Vanja Marinković na dodavanje Fernanda poentira - 2:4. Nan sa linije slobodnih bacanja za izjednačenje - 4:4.
1' Braun pogađa prve poene na meču - 0:2. Ernangomez je postigao prve poene na utakmici za Panatinaikos - 2:2.
Startne petorke
Partizan: Milton, Braun, Marinković, Pokuševski, Fernando.
Panatinaikos: Šorts, Grant, Nan, Ernangomez, Farid.
Zagrevanje u OAKA centru
Obradović bez trojice
Trener Partizana Željko Obradović na ovom meču ne računa na Karlika Džonsa, Arijana Lakića i Marija Nakića.
Ataman je bez Džedija Osmana, Omera Jurtsevena, Rišona Holmsa i Matijasa Lesora.
