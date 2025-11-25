EPSKI RASPAD PARTIZANA: Crno-beli odigrali jednu od najsramotnijih utakmica! Dozvolili seriju 25:0 i deklasirani od Panatinaikosa

Košarkaši Partizana odigrali su jednu od najsramotnijih utakmica u novijoj istoriji.

Crno-beli su u okviru 13. poraženi na gostovanju Panatinaikosu 91:69 (27:31, 21:13, 25:6, 18:19).

Partizan je doživeo deveti poraz, dok je Panatinaikos upisao devetu pobedu.

Gosti nisu loše igrali do sredine treće četvrtine, a onda su prosto nestali. Panatinaikos je za devet minuta napravio neverovatnu seriju 25:0 i tako napravili nedostižnu prednost.

U timu Partizana Sterling Braun je bio jedini dvocifreni. Svih 16 poena je postigao u prvom poluvremenu.

Po devet poena su imali Milton i Fernando, a Vašington osam.

Sledi reprezentativna pauza, a u narednom kolu crno-beli dočekuju Bajern iz Minhena.

TOK MEČA:

40' Milton smanjuje na 91:65.

Marinković je fauliran. Pogodio je oba - 91:67.

Šorts je fauliran. Promašio je prvo bacanje, a i drugo.

39' Milton u kontri smanjuje na 85:64.

Samodurov zakucava pod faulom - 87:64. Pogađa dodatno bacanje - 88:64.

Šorts pogađa za tri - 91:64.

36' Bonga u kontri smanjuje na 82:58.

35' Rogavopulos pogađa za tri - 82:54. Tajm-aut.

Bonga smanjuje na 82:56.

34' Parker upisuje nove poene - 79:54.

33' Džabari Parker sa linije penala prekida seriju Panatinaikosa 25:0. Partizan je devet minuta bio bez koša - 77:52.

Rogavopulos upisuje nove poene - 79:52.

32' Ernangomez je ponovo precizan - 77:50. Računamo i dalje, serija je 25:0.

31' Ernangomez za seriju 23:0 - 75:50.

Partizan je poslednje poene postigao u 24. minutu. Tada je Vašington smanjio na 52:50.

Počela je četvrta četvrtina

30' Epski raspad Partizana. Panatinaikos pravi seriju 21:0 i vodi 73:50 posle treće četvrtine. Slukas je postigao trojku za četvrtinu koju je domaćin dobio 25:6.

29' Slukas posle ofanzivnog skoka poentira - 68:50.

Mitoglu sa linije bacanja diže prednost - 70:50. Serija 18:0.

28' Nan kao na treningu, nižu poene. Ovog puta sa linije penala - 66:50. Sada je serija 12:0 Panatinaikosa, a Nan postiže 12. poen u trećoj četvrini.

27' Nan je neumoljiv, dve vezane trojke - 64:50. Njegov 18. poen.

26' Crno-beli su stali u napadu, izgubili ritam, a Nan u kontri diže na 58:50. Njegov 15. poen.

Nan pogađa trojku posle tajm-auta Obradovića. Njegov 18. poen - 61:50. Serija 11:2 Panatinaikosa.

25' Ernangomez povećava na 56:50.

24' Vašington je siguran za svoj osmi poen - 52:50.

Farid pogađa pod faulom - 54:50. Promašio je bacanje.

23' Nan je promašio dva bacanja, ali je Farid poentirao posle ofanzivnog skoka - 50:46

Fernando smanjuje na 50:48.

nan u kontri poentira - 52:48.

21' Pokuševski otvara poenima drugo poluvreme - 48:46.

Počela je treća četvrtina

Braun brojao do 16

Sterling Braun je upisao 16 poena, pogodio je tri trojke. Fernando je upisao sedam, a Vašington i Milton po šest poena.

Partizan je šutirao 13/21 za 2, 4/12 za 3.

Crno-beli su imali 11 skokova, tri u napadu. Devet asistencija, dve osvojene i tri izgubljene lopte ima Partizan za 20 minuta.

U timu Panatinaikosa Nan ima 11 poena, Rogavopulos i Grent po osam, a Mitoglu sedam.

Domaćin je šutirao 18/26 za 2, 2/8 za 3.

Domaćin je nadskočio crno-bele, ima 17 skokova, od toga šest u napadu. Domaćin beleži 14 asistencija, dve osvojene i tri izgubljene lopte.

20' Fernando pogađa pod faulom - 46:43. Smanjio je Fernando na 46:44.

Rogavopulos ne promašuje - 48:44.

19' Milton pogađa svoj šesti poen - 42:41.

Grent pogađa za 44:41. Farid zakucava njegov osmi poen - 46:41.

18' Nan posle tajm-auta nastavlja seriju - 42:39. Sedam vezanih poena domaće ekipe.

17' Partizan je promašio dva zicera, a Grant u kontri smanjio na 37:39.

Nan pogađa svoju prvu trojku za vođstvo Panatinaikosa - 40:39.

15' Vašington postiže svoj šesti poen - 35:39.

14' Slusak sa linije penala izjednačuje - 35:35.

Braun postiže 16. poen - 35:37.

13' Nan u kontri smanjuje - 33:35.

12' Tajrik Džons zakucava - 29:35.

Rogavopulos postiže svoj šesti poen - 31:35.

11' Rogavopulos smanjuje na 29:31.

Vašington je precizan - 29:33.

Počela je druga četvrtina

10' Braun pogađa pod faulom. Precizan je i sa penala, njegov 14. poen - 23:29.

Rogavopulos smanjuje na 25:29.

Vašington sa linije bacanja upisuje svoje prve poene - 25:31. Rogavopulos smanjuje na 27:31.

9' Mitoglu smanjuje svojim petim poenom - 21:23.

Džabari Parker se upisao trojkom - 21:26.

Fard pogađa šesti poen - 23:26.

8' Farid zakucava .- 17:18. Milton vezuje četiri poena - 17:20. Nan sa linije bacanja smanjuje na 19:20. Partizan već dva mala faula pravi za bacanja.

Braun pogađa treću trojku - 19:23.

7' Šejk Milton sa linije penala diže prednost - 12:18. Mitoglu pogađa prvu trojku za domaći tim - 15:18.

6' Braun poigađa prvu trojku na meču, njegov peti poen - 10:13. Grent pogađa dvojku - 12:13.

Sterling Braun pogađa još jednu trojku - 12:16.

5' Fernando je raspoložen na početku, njegov četvrti poen - 10:10.

4' Pokuševski se upisao u strelce sa poludistance - 6:8. Šorts brzo uzvraća - 8:8. Farid donosi Panatinaikosu prvo vođstvo - 8:10.

3' Fernando zakucava - 4:6. Grent za novo izjednačenje - 6:6.

2' Vanja Marinković na dodavanje Fernanda poentira - 2:4. Nan sa linije slobodnih bacanja za izjednačenje - 4:4.

1' Braun pogađa prve poene na meču - 0:2. Ernangomez je postigao prve poene na utakmici za Panatinaikos - 2:2.

Startne petorke

Partizan: Milton, Braun, Marinković, Pokuševski, Fernando.

Panatinaikos: Šorts, Grant, Nan, Ernangomez, Farid.

Zagrevanje u OAKA centru

Obradović bez trojice

Trener Partizana Željko Obradović na ovom meču ne računa na Karlika Džonsa, Arijana Lakića i Marija Nakića.

Ataman je bez Džedija Osmana, Omera Jurtsevena, Rišona Holmsa i Matijasa Lesora.

Autor: Iva Besarabić