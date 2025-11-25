(UŽIVO) PANATINAIKOS - PARTIZAN: Crno-beli u paklu OAKA traže izlaz iz krize

Košarkaši Partizana u okviru 13. kola Evrolige gostuju Panatinaikosu.
TOK MEČA:
13' Nan u kontri smanjuje - 33:35.
12' Tajrik Džons zakucava - 29:35.
Rogavopulos postiže svoj šesti poen - 31:35.
11' Rogavopulos smanjuje na 29:31.
Vašington je precizan - 29:33.
Počela je druga četvrtina
10' Braun pogađa pod faulom. Precizan je i sa penala, njegov 14. poen - 23:29.
Rogavopulos smanjuje na 25:29.
Vašington sa linije bacanja upisuje svoje prve poene - 25:31. Rogavopulos smanjuje na 27:31.
9' Mitoglu smanjuje svojim petim poenom - 21:23.
Džabari Parker se upisao trojkom - 21:26.
Fard pogađa šesti poen - 23:26.
8' Farid zakucava .- 17:18. Milton vezuje četiri poena - 17:20. Nan sa linije bacanja smanjuje na 19:20. Partizan već dva mala faula pravi za bacanja.
Braun pogađa treću trojku - 19:23.
7' Šejk Milton sa linije penala diže prednost - 12:18. Mitoglu pogađa prvu trojku za domaći tim - 15:18.
6' Braun poigađa prvu trojku na meču, njegov peti poen - 10:13. Grent pogađa dvojku - 12:13.
Sterling Braun pogađa još jednu trojku - 12:16.
5' Fernando je raspoložen na početku, njegov četvrti poen - 10:10.
4' Pokuševski se upisao u strelce sa poludistance - 6:8. Šorts brzo uzvraća - 8:8. Farid donosi Panatinaikosu prvo vođstvo - 8:10.
3' Fernando zakucava - 4:6. Grent za novo izjednačenje - 6:6.
2' Vanja Marinković na dodavanje Fernanda poentira - 2:4. Nan sa linije slobodnih bacanja za izjednačenje - 4:4.
1' Braun pogađa prve poene na meču - 0:2. Ernangomez je postigao prve poene na utakmici za Panatinaikos - 2:2.
Startne petorke
Partizan: Milton, Braun, Marinković, Pokuševski, Fernando.
Panatinaikos: Šorts, Grant, Nan, Ernangomez, Farid.
Zagrevanje u OAKA centru
Warm up | @EuroLeague round 13 | 📍Athens, Greece#KKPartizan pic.twitter.com/I2qhMl2Pvk— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) 25. новембар 2025.
Obradović bez trojice
Trener Partizana Željko Obradović na ovom meču ne računa na Karlika Džonsa, Arijana Lakića i Marija Nakića.
Ataman je bez Džedija Osmana, Omera Jurtsevena, Rišona Holmsa i Matijasa Lesora.
Autor: Iva Besarabić