(UŽIVO) PANATINAIKOS - PARTIZAN: Crno-beli u paklu OAKA traže izlaz iz krize

Košarkaši Partizana u okviru 13. kola Evrolige gostuju Panatinaikosu.

TOK MEČA:

13' Nan u kontri smanjuje - 33:35.

12' Tajrik Džons zakucava - 29:35.

Rogavopulos postiže svoj šesti poen - 31:35.

11' Rogavopulos smanjuje na 29:31.

Vašington je precizan - 29:33.

Počela je druga četvrtina

10' Braun pogađa pod faulom. Precizan je i sa penala, njegov 14. poen - 23:29.

Rogavopulos smanjuje na 25:29.

Vašington sa linije bacanja upisuje svoje prve poene - 25:31. Rogavopulos smanjuje na 27:31.

9' Mitoglu smanjuje svojim petim poenom - 21:23.

Džabari Parker se upisao trojkom - 21:26.

Fard pogađa šesti poen - 23:26.

8' Farid zakucava .- 17:18. Milton vezuje četiri poena - 17:20. Nan sa linije bacanja smanjuje na 19:20. Partizan već dva mala faula pravi za bacanja.

Braun pogađa treću trojku - 19:23.

7' Šejk Milton sa linije penala diže prednost - 12:18. Mitoglu pogađa prvu trojku za domaći tim - 15:18.

6' Braun poigađa prvu trojku na meču, njegov peti poen - 10:13. Grent pogađa dvojku - 12:13.

Sterling Braun pogađa još jednu trojku - 12:16.

5' Fernando je raspoložen na početku, njegov četvrti poen - 10:10.

4' Pokuševski se upisao u strelce sa poludistance - 6:8. Šorts brzo uzvraća - 8:8. Farid donosi Panatinaikosu prvo vođstvo - 8:10.

3' Fernando zakucava - 4:6. Grent za novo izjednačenje - 6:6.

2' Vanja Marinković na dodavanje Fernanda poentira - 2:4. Nan sa linije slobodnih bacanja za izjednačenje - 4:4.

1' Braun pogađa prve poene na meču - 0:2. Ernangomez je postigao prve poene na utakmici za Panatinaikos - 2:2.

Startne petorke

Partizan: Milton, Braun, Marinković, Pokuševski, Fernando.

Panatinaikos: Šorts, Grant, Nan, Ernangomez, Farid.

Zagrevanje u OAKA centru

Obradović bez trojice

Trener Partizana Željko Obradović na ovom meču ne računa na Karlika Džonsa, Arijana Lakića i Marija Nakića.

Ataman je bez Džedija Osmana, Omera Jurtsevena, Rišona Holmsa i Matijasa Lesora.

Autor: Iva Besarabić