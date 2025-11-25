AKTUELNO

Fudbal

NOVI PROBLEM: Vladan Milojević ostao bez još jednog igrača

Foto: Tanjug/Ana Punković

Ne može Crvena zvezda bez problema ove sezone, pogotovo na krilnim pozicijama.

Poznato je da već neko vreme nema Babike, navodno je kažnjen Nemanja Radonjić, mada on tvrdi da je povređen, a sada Vladan Milojević neće moći da računa ni na Vladimira Lučića. Uz to, klub je napustio Olajinka.

Krilni fudbaler je završio sa jesenjim delom sezone, pošto mora da operiše krajnike i posle toga mu sledi oporavak.

Prethodno je Lučić imao problema sa kolenom, pa ga zato već neko vreme nema u kombinaciji za sastav, iako je mogao da bude adut Zvezde u domaćem prvenstvu, pre svega.

Ove sezone je upisao devet utakmica, postigao dva gola i dodao isto toliko asistencija.

Autor: Iva Besarabić

#FK Crvena Zvezda

#Nemanja Radonjić

#Vladan Milojević

#fudbal

#klub

