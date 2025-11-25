Hari Kejn odgovorio na navode da ga žali Barselona: Nisam imao nikakav kontakt, malo je verovatno...

Hari Kejn nastavlja da rešeta mreže u dresu Bajerna i ove sezone, a njegove partije u Minhenu nisu prošle ispod radara evropskih velikana. Engleski golgeter je u Bundesligi ubedljivo najbolji strelac sa 14 pogodaka, pa ne čudi što se sve češće provlače priče o interesovanju drugih klubova.

Među onima koji su, prema navodima sa Pirineja, bacili oko na Kejna nalazi se i šampion Španije - Barselona.

Katalonci u Kejnu navodno vide idealnog naslednika Roberta Levandovskog, koji je ušao u poslednju godinu ugovora i sve je bliži kraju epizode na „Kamp Nou“. Ipak, od tog posla, bar za sada, nema ništa. Kejn je u razgovoru za nemački „Bild“ jasno poručio da nije bilo nikakvih kontakata sa Barselonom i da mu je fokus isključivo na Bajernu.

- Nisam imao nikakav kontakt ni sa kim. Osećam se veoma prijatno ovde, iako još nismo razgovarali o mojoj situaciji sa Bajernom. Dakle, nema žurbe, jako sam srećan u Minhenu. Malo je verovatno da će se išta promeniti posle ove sezone - rekao je Hari Kejn.

Ovakva izjava zvuči kao hladan tuš za Barselonu i praktično „šah-mat“ u pokušaju da ga dovede narednog leta. Naravno, u fudbalu nikad ne treba reći „nikad“, ali poruka iz Minhena je jasna: Kejn trenutno ne vidi sebe nigde drugde. To znači da će Katalonci, ukoliko zaista planiraju novu „devetku“, morati da je potraže na nekoj drugoj adresi.

Autor: Iva Besarabić