Ovako izgleda tabela Evrolige posle poraza Partizana od Panatinaikosa: Crno-beli mogu i na poslednje mesto...

Košarkaši Partizana su zabeležili još jedan poraz u Evroligi. Ovoga puta, crno-beli su poraženi na gostovanju Panatinaikosu u Atini sa 91:69, čime su upisali deveti neuspeh u najjačem evropskom klupskom takmičenju u ovoj sezoni.

Partizan se držao protiv Panatinaikosa u prvom poluvremenu, imali su prednost posle prvih 10 minuta, onda su je ispustili, ali su opet bili u igri na samom kraju poluvremena. Međutim, tada se dogodila crna serija u trećoj deonici.

Panatinaikos je napravio seriju od 25:0 protiv Partizana, čime je rešio pitanje pobednika u ovm duelu.

Partizanu ne ide najbolje u Evroligi, oni sada imaju skor od četiri pobede i devet poraza i nalaze se pri samom dnu Evrolige.

Posle ovog poraza, Partizan se nalazi na 18. mestu na tabeli Evrolige, dok su iza njih samo Asvel i Makabi, koji tek treba da igraju. Samim tim, crno-beli mogu da padnu i na poslednje mesto već posle 13 kola u ovom takmičenju...

Kraj crne serija Partizana se još ne nazire.



Autor: Iva Besarabić