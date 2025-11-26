Janjušević: Očekujemo pobedu, želimo da otvorimo SP na najbolji mogući način

Očekujemo pobedu i želimo da otvorimo Svetsko prvenstvo na najbolji mogući način kako bismo stekle samopouzdanje, izjavila je rukometašica Srbije Anđela Janjušević uoči meča protiv Urugvaja.

Rukometašice Srbije će večeras od 20.30 časova u Štutgartu igrati protiv Urugvaja u prvom kolu grupe C na SP. U prvom meču prvog kola grupe C od 18 sati će se sastati Nemačka i Island.

"Osećamo euforiju i jedva čekamo da prvenstvo počne. Uvek kad je reprezentacija u pitanju, osećaj je poseban i dobar. Prvi protivnik je Urugvaj, tim o kome ne znamo mnogo toga, ali dobro znamo da je svaka utakmica na startu teška bez obzora na ime i snagu rivala. Ne znamo mnogo o rivalu, slove za najslabiju reprezentaciju u grupi, ali nas ništa ne može i ne sme da zavara", izjavila je Janjušević, preneo je zvanični sajt RSS.

Levi bek reprezentacije Srbije Jovana Skrobić rekla je da je spremna za večerašnji meč.

"Spremne smo i jedva čekamo da šampionat počne. Mislim da znamo šta nas čeka, a mi jedva čekamo da počne. Iz utakmica na turniru pokazali smo da možemo da igramo sa svima, izvukli smo lekcije i videli na čemu moramo da radimo kako bismo na ovom Svetskom prvenstvu igrale najbolje što možemo", navela je Skrobić.

Ona je istakla da Srbija mora u svakom meču da se predstavi u najboljem svetlu.

"Svaka utakmica na SP biće teška, bitno je otvaranje i pobeda na startu. Znamo da ne igramo protiv favorita, ali to ne može i ne sme da nas opusti. Moramo svaku utakmicu da shvatimo maksimalno ozbiljno, da se trudimo i borimo, pokažemo u najboljem svetlu", izjavila je Skrobić.

Golman Srbije Jovana Risović je navela da spremno dočekuje start šampionata.

"Prva utakmica protiv Urugvaja je veoma važna, mi smo favoriti na papiru, ali to sve treba da pokažemo na terenu. Odradili smo sve što je do nas, iskoristili smo vreme da sredimo taktičke finese, skockamo neke druge stvari i što spremnije izađemo na teren. Posle Urugvaja nas čeka meč sa Islandom, pratili smo nekoliko njihovih utakmica i mogu reći da nisu ekipa za potcenjivanje, ali idemo korak po korak", istakla je Risović.

RSS je saopštila da pivotmen Srbije Katarina Bojičić neće igrati na SP zbog preloma ruke, a umesto nje u nacionalni tim je pozvana Jelena Agbaba.