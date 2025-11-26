AKTUELNO

Spaleti: Igrali smo otvoreno i napadački, bilo bi šteta da nismo pobedili

Foto: Tanjug AP/Luca Bruno

Trener fudbalera Juventusa Lučano Spaleti izjavio je da je zadovoljan pobedom protiv Bode Glimta u petom kolu Lige šampiona i dodao da je igračima torinskog kluba potrebno više hrabrosti, prenose italijanski mediji.

Fudbaleri Juventusa savladali su u utorak u gostima ekipu Bode Glimta 3:2. Ovo je bio prvi trijumf torinskog kluba ove sezone u Ligi šampiona.

"Igrali smo otvoreno i napadački, iako je bilo teško, jer je Bode Glimt neverovatno brz u pasu i razmišljanju. Zbog njihovih prethodnih utakmica na domaćem terenu bili smo i malo oprezni", rekao je Spaleti.

Italijanski mediji navode da su navijači Juventusa bili iznenađeni startnom postavom torinskog kluba na duelu u Norveškoj.

"Nije sve u startnoj postavi, već u razvoju celog tima. Drago mi je što ponovo vidim osmehe u svlačionici. I fudbaleri su ljudi, osete kada stvari ne idu dobro. Posle ovakvog drugog poluvremena bilo bi šteta da nismo uzeli bodove. Momci su dali sve. Pritisak je veliki. Igračima je potrebno više hrabrosti, više slobode u odlukama. I dalje pravimo greške koje možemo da izbegnemo. Nedostaje nam pravi ritam na treninzima, neki nisu u potpunosti fizički spremni, a to se popravlja samo u takmičarskim utakmicama", zaključio je Spaleti.

Juventus se trenutno nalazi na 21. mestu na tabeli Lige šampiona sa šest bodova.

