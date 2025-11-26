Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večeras Olimpijakos u utakmici 13. kola Evrolige

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće večeras u Beogradskoj areni od 19 i 30 sati ekipu Olimpijakosa u utakmici 13. kola Evrolige.

Košarkaši Crvene zvezde i Olimpijakosa su u dosadašnjem delu sezone u Evroligi zabeležili po osam pobeda i četiri poraza.

"Crveno-beli" će igrati bez Stefana Miljenovića i Dejana Davidovca.

Manje-više znaš otprilike šta treba da radiš. Ako je neko igrao protiv Olimpijakosa poslednjih par godina, onda sam to ja bio i kroz plej-of serije. Nema tu previše iznenađenja, jedino što su malo promenili ekipu. Neki fokus je na organizovanoj igri, znaju da umrtve protivnika kontinuiranim kretnjama i na taj način kontrolišu tempo igre. Mi smo ekipa koja voli brzo, oni će kroz tu vrstu destrukcije da probaju da nas spreče, moramo da se prilagodimo, i da neke male stvari uradimo dobro. Znamo da su jaki na ofanzivnom skoku, pogotovo Vezenkov i Milutinov ili Donta Hol. Znamo gde završavaju i kako te akcije na kraju četvrtine. Koncentracija je bitna. Dosta smo umorni došli sa ovog putovanja, nije bilo prevelikog inteziteta u pripremi utakmice, rekao je trener košarkaša Zvezde Saša Obradović uoči meča protiv Olimpijakosa.

Obradović je potom pohvalio igru Olimpijakosa.

Sigurno je veliki protivnik koji to i zaslužuje. Realno ja jedva čekam da dođe ova pauza da mogu malo da implementiram neke svoje ideje. Pokušavao sam to i prilično sam dobro prepoznavao kako i koga treba da znam. Sve te situacije moramo malo bolje da uvežbavamo. Na tome će biti fokus. Dok ne bude to, daj da probamo da pobedimo Olimpijakos, zaključio je Obradović.