Košarkaši Lejkersa pobedili Kliperse, Vašington savladao Atlantu u NBA kupu

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa pobedili su danas na svom terenu ekipu Los Anđeles Klipersa rezultatom 135:118 u utakmici NBA kupa.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je slovenački košarkaš Luka Dončić, koji je zabeležio 43 poena, 13 asistencija i devet skokova. Ostin Rivs je postigao 31 poen uz devet uhvaćenih lopti i tri asistencije, dok je Lebron Džejms imao učinak od 25 poena, šest skokova i šest asistencija.

U ekipi LA Klipersa najbolji je bio Džejms Harden sa 29 poena, devet asistencija i pet skokova. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije igrao za LA Kliperse.

LA Lejkersi su ovim trijumfom obezbedili plasman u plej-of NBA kupa.

Košarkaši Vašingtona savladali su na svom terenu ekipu Atlante rezultatom 132:113 u meču NBA kupa. U pobedničkom timu istakao se Si Džej Mekolum sa 46 poena. Srpski košarkaš Tristan Vukčević proveo je na terenu nešto više od 10 minuta, a za to vreme zabeležio je sedam poena, dva skoka, jednu blokadu, jednu ukradenu loptu uz dve izgubljene lopte.

Kod gostiju, najbolji je bio Kristaps Porzingis sa 22 poena.

Košarkaši Orlanda pobedili su u gostima Filadelfiju rezultatom 144:103. U ekipi Orlanda najbolji je bio Entoni Blek sa 31 poenom, dok je Franc Vagner dodao 21. U timu Filadelfije najefikasniji je bio Tajris Maksi sa 20 poena.

NBA kup se igra paralelno sa regularnom sezonom, a svi mečevi osim finala računaju se u ligaški skor.