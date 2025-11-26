OLIMPIJSKA BAKLJA ZAPOČELA PUTOVANJE: Plamen krenuo iz Olimpije na ZOI 2026. u Italiji

Olimpijski plamen počeo je u Olimpiji, u Grčkoj, putovanje ka Italiji, na Zimske olimpijske igre Milano-Kortina koje će se održati od 6. do 22. februara 2026. godine.

Zbog kiše olimpijska baklja nije tradicionalno zapaljena napolju, sunčevom toplotom, već je ceremonija s ostataka drevnog stadiona kraj hramova Olimpije premeštena unutra, u obližnji muzej.

Baklja je tamo zapaljena plamenom upaljenim u ponedeljak na suncu, tokom probe, i predata prvom nosiocu, grčkom veslaču Petrosu Gajdacisu, osvajaču bronzane medalje na Igrama u Parizu 2024. godine.

Posle kratke turneje po Grčkoj i predaje Italijanima 4. decembra, olimpijska štafeta će kroz Italiju za 63 dana preći 12.000 kilometara kroz svih 110 italijanskih pokrajina i stići na milanski stadion San Siro kada bude ceremonija otvaranja Igara.

Autor: A.A.