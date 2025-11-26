AKTUELNO

OBRADOVIĆEVA OSTAVKA IZAZVALA BUM U EVROLIGI: Odmah se oglasio Matijas Lesor - ima poruku koja odzvanja!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Matijas Lesor imao poruku za bivšeg trenera.

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović ponudio je ostavku na tu funkciju nakon serije loših rezultata u Evroligi.

Obradovića sada očekuje sastanak sa Upravom kluba, nakon čega će biti poznato da li će najtrofejniji trener Evrolige napustiti mesto trenera crno-belih.

Ovim povodom oglasio se i nekadašnji košarkaš crno-belih Matijas Lesor. On je na društvenim mrežama objavio dve fotografije sa popularnim Žocom.

Foto: Printscreen Instagram

"Zauvek legenda. Verovao si u mene kada niko nije", poručio mu je Lesor.

Obradović, koji je sa Partizanom 1992. godine osvojio titulu prvaka Evrope, u ekipu crno-belih se vratio u junu 2021. godine.

Foto: Printscreen Instagram

Sa Partizanom je u svom drugom mandatu na klupi osvojio dve titule u ABA ligi (2023. i 2025. godine), a u sezoni 2022/23. sa klubom je stigao do četvrtfinala Evrolige, gde su posle "majstorice" eliminisani od kasnijeg prvaka Real Madrida.

Autor: A.A.

#Evroliga

#Matijas Lesor

#Poruka

#Željko Obradović

