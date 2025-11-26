I Ostoja Mijailović napušta Partizan? Na pomolu novi šok iz Humske

Sve glasnije spekuliše se da bi posle eventualnog odlaska dosadašnjeg trenera Partizana Željka Obradovića (65), klub mogao da napusti i dugogodišnji predsednik Ostoja Mijailović (46).

Kao bomba ovog podneva odjeknula je vest da je čačanski stručnjak i jedan od najtrofejnijih srpskih trenera Željko Obradović (65) podneo ostavku na mesto šefa stručnog štaba Partizana. Ostavka, vredi napomenuti, još uvek nije zvanično uzeta u razmatranje, jer se Upravni odbor aktuelnog šampiona Srbije i regiona još nije sastao.

Sa Ostojom bi klub napustio kompletan Upravni odbor

Prema nezvaničnim informacijama, uz Obradovića bi klub mogao da napusti i dugogodišnji prvi čovek Partizana, iskusni funkcioner Ostoja Mijailović (46). On je proteklih meseci stajao uz trenera i pružao mu punu podršku tokom rezultatske krize kroz koju tim prolazi. Ukoliko bi se Mijailović povukao, gotovo izvesno bi ga ispratio i čitav Upravni odbor.

Vredi podsetiti da je Mijailović pre samo dve nedelje naglasio da bivši trener Panatinaikosa, Real Madrida, Fenerbahčea i mnogih drugih klubova uživa njegovo puno poverenje i da će tako biti sve dok je jedan od njih dvojice u klubu.

- Željko Obradović će uvek imati moje povrenje, dok sam ja ili on u klubu. Padovi i loši rezultati su mogući tokom jedne sezone, isto kao što je moguć dobar rezultat. Ja mislim da sve imamo što nam je potrebno da budemo bolji, očekujem da krenemo da pobeđujemo - govorio je Mijailović nedavno.

Pojavila se i priča da bi, ukoliko Mijailović ode, Željko Obradović mogao da preuzme funkciju predsednika kluba, ali se za sada to sve svodi na neproverene gradske spekulacije.

Kada je reč o mogućim naslednicima iskusnog trenera na klupi crno-belih, pominje se da bi Andrea Trinkijeri mogao da ga zameni, dok se i Aleksandar Đorđević spominje kao potencijalni kandidat.

