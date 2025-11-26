ŠTA JE ŽELJKO OBRADOVIĆ OSVOJIO PO POVRATKU U PARTIZAN? Ovo je učinak trofejnog trenera u prethodne četiri sezone!

Partizanu je ubedljiv poraz protiv Panatinaikosa u Atini bio sedmi u poslednjih osam utakmica, pa je ova odluka Željka Obradovića logičan potez posle svega.

Obradović je izazvao pravu euforiju svojim dolaskom na mesto trenera Partizana juna 2021 godine.

Bezuslovnu podršku je imao od najvatrenijih pristalica, a svi se sećaju i kolika je neizvesnost vladala oko njegovog novog ugovora.

Obradović je povratka u Partizan osvojio dva puta ABA ligu i jednom Košarkašku ligu Srbije.

Za četiri sezone nije uspeo da se domogne Kupa Radivoja Koraća, svaki put je u finalu bila bolja Crvena zvezda.

U prvoj sezoni u Evroligi stigao je do TOP 8, a onda je usledila čuvena serija sa Realom, gde je španski velikan posle pet utakmica i volšebnog preokreta izašao kao pobednik.

U naredne dve sezone nije uspeo da dođe u doigravanje, pa je takmičenje Partizan završavao u ligaškom delu. Ove sezone crno-beli na skoru 4-9 posle 13 kola.

U svojoj prvoj sezoni Obradović je vodio Partizan u Evrokupu gde su crno-beli u osmini finala elimisani od Burse na svom parketu.

U ABA ligi Partizan je sva četiri puta bio učesnik finala. Crno-beli su osvojili dve titule, 2023. preko Crvene zvezde i 2025. protiv Budućnosti. 2022. i 2024 godine crno-bele je u finalu savladala Crvena zvezda.

U KLS Partizan nije učestvovao 2022. i 2023 godine. 2024 godine poražen je od Crvene zvezde, a prošle sezone crno-beli su u finalu savladali Spartak i osvojili titulu prvaka Srbije.

