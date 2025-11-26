AKTUELNO

Košarka

OGLASIO SE OSTOJA POSLE OSTAVKE OBRADOVIĆA: Predsednik KK Partizan uputio pismo bivšem treneru

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić

Predsednik košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović uputio je javno pismo zahvalnosti Željku Obradoviću.

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović saopštio je da je podneo neopozivu ostavku na tu funkciju zbog loših rezultata kluba u ovoj sezoni.

Ovim povodom oglasio se i prvi čovek KK Partizan Ostoja Mijailović.

"Željko, obraćam ti se javno sa onim što sam ti rekao i prilikom našeg razgovora. I kao predsednik i kao prijatelj i kao navijač Partizana, biću ti večno zahvalan na svemu što si učinio za ovaj klub. I sada, kao odgovoran čovek kojem je čast iznad svega, kada si povukao potez za koji si uveren da je najispravniji. Tvoje nasleđe u Partizanu i našem sportu je neprevaziđeno i neizbrisivo. U ime Uprave i svih koji čine KK Partizan, neizmerno ti hvala", piše u objavi na društvenim mrežama.

Obradović, koji je sa Partizanom 1992. godine osvojio titulu prvaka Evrope, se u beogradski klub vratio u junu 2021. godine.

Sa Partizanom je u svom drugom mandatu na klupi osvojio dve titule u ABA ligi (2023. i 2025. godine), a u sezoni 2022/23 sa klubom je stigao do četvrtfinala Evrolige, gde su posle "majstorice" eliminisani od kasnijeg prvaka Real Madrida.

Crno-beli će svoju narednu utakmicu odigrati 4. decembra, kad će u Beogradu dočekati Bajern Minhen u okviru 14. kola Evrolige.

Autor: A.A.

