ZVEZDA U NEVEROVATNOM MEČU POSLE SPEKTAKULARNOG PREOKRETA SRUŠILA OLIMPIJAKOS: Potpuno ludilo u Areni i ogroman trijumf neuništivih crveno-belih!

Zvezda srušila Olimpijakos

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Olimpijakos rezultatom 91:80 u utakmici 13. kola Evrolige.

Zvezda nakon ove pobede ima skor 9-4 i sa zajedno sa Hapoelom i Panatinaikosom nalazi se na deobi prvog mesta na tabeli.

Olimpijakos je na učinku 8-5.

U narednom 14. kolu 5. decembra Zvezda dočekuje Barselonu.

Uskoro opširnije...

Kraj meča - 91:80Mekintajer stavlja tačku na meč i veliki trijumf crveno-belih.



40. minut - 88:80

Dorsi pogađa trojku i vrača nadu Olimpijakosu. Moneke fauliran, ide na liniju penala. Pogađa oba.



39. minut - 86:77

Mekintajer pogađa dugu dvojku. Nova dobra odbrana Zvezde, Mekintajer nakon prodora postiže možda i prelomne poene na meču.

37. minut - 79:75

Kalinić pogađa jako važnu trojku.

36. minut - 76:75

Vezenkov pogađa uz mnogo sreće ,lopta mu se odbila na zicer. Nvora fauliran, pogađa oba bacanja. A onda neverovatni Vezenkov,njegov 27 poen.

35. minut - 74:71

Vratio se Olimpijakos za tili čas. Trojka Dorsija, uzvraća Moneke iz reketa

34. minut - 72:68

Spektakularna trojka Grejema, potpuno ludilo u hali. Papanikolaiu trojkom prekida seriju crveno-belih.

33. minut - 69:65

Batler pogađa nakon ofanzivnog skoka. Serija Zvezde 10:0

32. minut - 67:65

Grejem pogađa trojku za preokret i vođstvo Zvezde. Potpuna ludnica u Areni. Barcokas traži tajm-aut.

31. minut - 64:65

Monekea pogađa nakon prodora. Potom i Batler poentira za tri. A

20:52Treća četvrtina - 59:65

Sjajna asistencija Batlera za Monekea, koji zakucava. Furnije fauliran, pogađa oba bacanja.

29. minut - 57:62

Vezenkov fauliran. ne greši sa linije penala. Moneke takođe na liniji slobodnih bacanja on je polovičan. A onda nova trojka Odželeja za ludilo u dvorani.

28. minut - 53:60

Kalinić krade loptu i pogađa iz kontre. Zvezda je prethodno propustila par otvorenih šuteva da smanji rezultat.

27. minut - 51:60

Odželej trojkom prekida seriju Olimpijakosa.

26. minut - 48:60

Milutinov pogađa uz faul za dvocifrenu prednost gostiju najveću na meču.

25. minut - 48:57

Sjanjni Vezenkov vezuje pet poena, nezaustavljiv je. Njegov već 21 poen na meču.

24. minut - 48:52

Nvora postiže iz kontre četiri vezana poena. Sada Barcokas traži tajm-aut.

23. minut - 44:52

Vezenkov neumoljiv, Moneke smanjuje sa penala. A onda nova trojka fantastičnog Vezenkova. Potom greši Zvezda ponovo, Dorsi pogađa trojku, Obradović nema kud tajm-aut.

22. minut - 42:43

Dorsi poentira iz jako teške pozicije. Nvora pogađa trojku nakon ofanzivnog skoka Monekea i asistencije.

121. minut - 39:41

Vezenkov trojkom otvara drugo poluvreme. Nvora pogađa sa distance.

Poluvreme - 37:38

Odželej siguran sa penala. Potom Vezenkov pogađa posle još jednog ofanzivnog skoka za minimalnu prednost gostiju na poluvremenu.

19. minut - 35:36

Odželej pogađa nakon ofanzivnog skoka. Zvezda ponovo greši u napadu, Dorsi kažnjava trojkom.

18. minut - 33:33

Raspoloženi Vezenkov opet, njegov već deveti poen. Potom novi promašaj Zvezde i Piters pogađa za izjednačenje. Obradović traži tajm-aut.

17. minut - 33:29

Vezenkov pogađa na asistenciju Milutinova.

16. minut - 33:27

Nvora pogađa za tri, njegov 10 poen. Oduševljenje u Areni.

15. minut - 30:27

Sjajno se snašao Motejunas na izuzetno dodavanje Grejema. Pogađa uz faul, njegov osmi poen.

13. minut - 27:27

Plavšić pravi namernu ličnu grešku. Hol pogađa oba slobodna bacanja za prvo vođstvo gostiju, a onda i Furnije njegov 11 poen.

Grejem pogađa trojku za izjednačenje.

12. minut - 24:23

Kalinić uz zvuk sirene postiže trojku od tablu, ali uzvraća Sejben Li.

11. minut - 21:18

Furnije postiže svoju treću trojku na ovom meču.

Prva četvrtina - 21:15

Sjajana asistencija Mekintajera za Odželeja i laki poeni.

9. minut - 19:15

Zvezda promašuje otvorene šuteve. Kažnjava to Furnije trojkom, ali potom Odželej uzvraća

8. minut - 16:12

Olimpijakos kupi još jedan defanzivan skok. Dorsi ide na liniju penala, promašuje oba bacanja.

7. minut - 16:12

Nvora je vrlo raspoložen na ovom meču, njegov već sedmi poen. Sa druge strane Vezenkov pogađa nakon ofanzivnog skoka. Obradović reaguje traži tajm-aut.

6. minut - 14:10

Olimpijakos je zaigrao bolje posle tajm-auta. Furnije i Vokap pogađaju za goste iz Pireja.

4. minut - 12:5

Moneke je promašio oba slobodna bacanja, ali Zvezda sjajnom energijom postiže četiri poena iz kontre preko Nvore i Dobrića. Barcokas traži tajm-aut.

3. minut - 8:5

Vezenkov pogađa prvu trojku za goste na ovom meču.

2. minut - 8:2

Nvora pogađa trojku za potpunu euforiju u dvorani. Prethono je poentirao Moneke iz reketa. Za Olimpijakos se upisao Vard.

1. minut - 3:0

Zvezda je krenula u petorci Mekintajer, Nvora, Dobrić, Moneke, Motejunas. Litvanski centar trojkom otvara meč.

Debituje Grejem Crvena zvezda je na meču sa Olimpijakosom jača za Devonte Grejema, koji se vratio na parket i po prvi put bi mogao da zaigra u Evroligi. Start sezone je propustio zbog povrede u pripremnom periodu. Ipak, Saša Obradović neće moći da računa na Dejana Davidovca, koji je važan šraf ekipe. Pored njega, meč propuštaju već duže povređeni Hasijel Rivero, Tajson Karter, Ajzea Kenan, Ebuka Izundu i Džoel Bolomboj. Kada je u pitanju Olimpijakos, trener Jorgos Barcokas ima velikih problema sa bekovima, meč propuštaju Šakil Mekisik, Janulis Larencakis, Frenk Nilikina, Kinan Evans, kao i centar Mustafa Fal.

Oba tima su u vrhu tabele

Crvena zvezda i Olimpijakos imaju identičan učinak 8-4 i nalaze se u vrhu tabele tačnije na trećem i četvrtom mestu. Ispred su trenutno samo Hapoel i Panatinaikos sa učinkom 9-4 uz odigran meč više.

Autor: A.A.