'NIJE TREBALO OVAKO DA SE ZAVRŠI' Pokuševski poslao poruku bivšem treneru - njegove reči su prejake!

Aleksej Pokuševski se među prvima oglasio posle ostavke Obradovića.

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović saopštio je da je podneo neopozivu ostavku na tu funkciju zbog loših rezultata kluba u ovoj sezoni.

Ovim povodom oglasio se i aktuelni košarkaš crno-belih Aleksej Pokuševski:

"Hvala na svemu. Nije trebalo ovako da se završi. Ti si Partizan", poručio je Pokuševski sada već bivšem treneru.

Obradović, koji je sa Partizanom 1992. godine osvojio titulu prvaka Evrope, se u beogradski klub vratio u junu 2021. godine.

Sa Partizanom je u svom drugom mandatu na klupi osvojio dve titule u ABA ligi (2023. i 2025. godine), a u sezoni 2022/23 sa klubom je stigao do četvrtfinala Evrolige, gde su posle "majstorice" eliminisani od kasnijeg prvaka Real Madrida.

Crno-beli će svoju narednu utakmicu odigrati 4. decembra, kad će u Beogradu dočekati Bajern Minhen u okviru 14. kola Evrolige.

Autor: A.A.