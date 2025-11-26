DA LI JE OVO RAZLOG OSTAVKE? Puklo između Žoca i Zorana Savića, haos nastao zbog ovog igrača

Dosadašnji trener Partizana Željko Obradović (65) navodno je imao nesuglasica sa sportskim direktorom kluba Zoranom Savićem (59) oko selekcije pojačanja, ali i zbog toga što je iskusni funkcioner samostalno angažovao krilnog centra Dilana Osetkovskog (29).

Najtrofejniji srpski stručnjak podneo je ove srede neopozivu ostavku na mesto trenera crno-belih i u svom oproštajnom pismu se zahvalio svim članovima kluba, kao i vernim navijačima. Zbog izvesne rezultatske krize koja je uzdrmala klub iz Humske postalo je jasno da je promena neophodna, a teret odgovornosti, kako se čini, pao je upravo na Obradovića.

Nesuglasice datiraju još od letos

Međutim, utisak je da loši rezultati nisu jedini razlog njegovog odlaska. Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao "Sportinjo", odnosi u sportskom sektoru bili su ozbiljno narušeni. Već tokom letnjeg prelaznog roka došlo je do razilaženja između Željka Obradovića i Zorana Savića, s obzirom da čačanski stručnjak nije bio zadovoljan reakcijom kluba na tržištu niti izborom pojačanja.

Navijači su više puta mogli da čuju kako Žoc skreće pažnju na kašnjenja u angažovanju igrača, što je indirektno bio pritisak na samo rukovodstvo. Situaciju su dodatno otežale i povrede nekoliko prvotimaca, zbog čega su crno-beli imali ozbiljnih kadrovskih problema.

Partizan je tokom leta doveo trojicu košarkaša – Dilana Osetkovskog, Džabarija Parkera i Šejka Miltona, dok su nešto kasnije stigli i Mika Murinen, Nik Kalates i Bruno Fernando.

Međutim, upravo je angažovanje Osetkovskog dovelo do neverbalnog sukoba između Obradovića i Savića, jer je sportski direktor, navodno, bez ikakvih prethodnih konsultacija sa Željkom doveo američko-nemačkog krilnog centra.

Pre nešto više od mesec dana Obradović je otvoreno govorio da timu nedostaje širi igrački kadar, očigledno nezadovoljan čitavom situacijom u klubu.

– Uslovno rečeno, situacija je alarmantna. Fale igrači, ali ovi koji su tu rade. Problem je da se nađe nešto za šta mi mislimo da je potrebno i da će se uklopiti u ono što mi radimo. Tržište je bilo takvo. Mi nismo neko ko može da odvoji četiri ili pet miliona da plati igrača. Mi smo u okviru naših mogućnosti doveli par igrača - pričao je Obradović nedavno.

Autor: D.Bošković