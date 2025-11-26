'NAJVEĆI SI, NIJE OVAKO TREBALO!' Košarkaši i fudbaleri reagovali nakon ostakve ŽELJKA OBRADOVIĆA (FOTO)

Trofejni srpski stručnjak danas je podneo neopozivu ostavku i preuzeo odgovornost za loše rezultate ekipe ove sezone, prvenstveno u Evroligi, gde su u poslednjih osam utakmica doživeli čak sedam poraza. Upravni odbor kluba na čelu sa predsednikom Ostojom Mijailovićem nisu prihvatili njegovu odluku, ali je popularni Žoc ostao pri svom stavu i odlučio napusti crno-bele posle četiri i po godine.

Ova odluka izazvala je brojne reakcije nekadašnjih košarkaša Partizana, ali i fudbalera crno-belih, koji su pružili veliku podršku Željku Obradoviću.

Među prvima reči podrške Žocu pružio je nekadašnji igrač crno-belih, a sada as Panatinaikosa Matijas Lesor, a potom je isto učinio i njegov bivši saigrač Janis Papapetru. Grk je za "parni valjak" igrao u sezoni 2022/23 i sa ekipom je osvojio ABA ligu, potom je dve sezone proveo u atinskim "zelenima", ali je letos završio karijeru zbog učestalih povreda.



- Bio si i ostaćeš najbolji ikada! Bez obzira na sve - napisao je Papapetru uz zajedničke fotografije sa Žocom.

Ubrzo se se oglasili i igrači Partizana, Aleksej Pokuševski i Tajrik Džons.

- Hvala na svemu. Nije trebalo ovako da se završi. Ti si Partizan - napisao je u objavi Pokuševski.

Njegov saigrač i snažni američki centar Tajrik Džons je uz fotografiju sa Žocom je napisao:

"Zauvek zahvalan".

Nekadašnji fudbaler Partizana Marko Šćepović pružio je podršku Željku Obradoviću.

"Najveći si", napisao je popularni Šćepa uz sliku trofejnog stručnjaka.

Bivši golman crno-belih, a sada član turskog Kodžaelispora Aleksandar Jovanović takođe se oglasilo posle odlaska popularnog Žoca sa klupe Partizana.

"Najveći, hvala", napisao je Jovanović uz emotikona tri krune i fotografiju doskorašnjeg trenera "parnog valjka".

Emotivnu poruku podrške Obradoviću poslao je i doskorašnji pomoćni trener fudbalera Partizana, a sada prvi šef stručnog štaba Teleoptika Marko Jovanović.

"Najveći i najvoljeniji ikada, jedan jedini, ništa, ali ništa više neće biti isto...", objavio je Jovanović uz tužne emotikone.

Takođe, povodom odlaska Žoca oglasili su se i bivši košarkaši crno-belih Ratko Varda, Dorđije Jovanović, te bivši ili sadašnji fudbaleri Partizana, među kojima su Petar Škuletić, Ognjen Ožegović, Marko Jevtović, Stefan Milić, Mihajlo Ilić, Milan Vukotić, Nebojša Kosović i mnogi drugi.

Podršku Obradoviću pružila je i supruga Matijasa Lesora, Trejsi, koja je na svom Instagramu objavila fotografiju proslavljenog srpskog trenera.

Povodom odlaska Obradovića na Instagramu se oglasio i srpski teniser Hamad Međedović, inače poznat kao veliki navijač Partizana.

Autor: D.Bošković