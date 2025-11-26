IGRAČI PARTIZANA PRVI SAZNALI: Evo kada je Željko Obradović saopštio timu da odlazi

Obradović je posle utakmice protiv Panatinaikosa, igračima u svlačionici saopštio da više neće biti trener

Željko Obradović (ni)je više trener Partizana, potvrdio je doskorašnji šef struke u pismu navijačima.



Vest koja je odjeknula u ranim popodnevnim satima u sredu, tako je dobila zvaničnu potvrdu.

Jasno je, međutim, da je Obradović svoju odluku prvo saopštio svom timu.

Kako saznajemo, Obradović je posle utakmice protiv Panatinaikosa, igračima u svlačionici saopštio da više neće biti trener.

Obradović, kako Kurir saznaje, nije doputovao u Beograd, ali nije u pitanju neka misterija već situacija da sledi reprezentativna pauza i da je tim dobio slobodno do subote. Igrači su takođe otišli na razne strane, neko u reprezentacije, nego na mini-odmor, a samo se nekoliko igrača vratilo u Beograd.

U javnosti je odmah počela licitacija, ko će zameniti Obradovića na klupi Partizana. Iako je pred nama reprezentativna pauza, vremena nema puno pošto narednu utakmicu crno-beli igraju već 4. decembra protiv Bajerna u Beogradu.

Autor: D.Bošković