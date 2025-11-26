AKTUELNO

Košarka

IGRAČI PARTIZANA PRVI SAZNALI: Evo kada je Željko Obradović saopštio timu da odlazi

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Marko Đoković ||

Obradović je posle utakmice protiv Panatinaikosa, igračima u svlačionici saopštio da više neće biti trener

Željko Obradović (ni)je više trener Partizana, potvrdio je doskorašnji šef struke u pismu navijačima.


Vest koja je odjeknula u ranim popodnevnim satima u sredu, tako je dobila zvaničnu potvrdu.

Jasno je, međutim, da je Obradović svoju odluku prvo saopštio svom timu.

Kako saznajemo, Obradović je posle utakmice protiv Panatinaikosa, igračima u svlačionici saopštio da više neće biti trener.

Obradović, kako Kurir saznaje, nije doputovao u Beograd, ali nije u pitanju neka misterija već situacija da sledi reprezentativna pauza i da je tim dobio slobodno do subote. Igrači su takođe otišli na razne strane, neko u reprezentacije, nego na mini-odmor, a samo se nekoliko igrača vratilo u Beograd.

U javnosti je odmah počela licitacija, ko će zameniti Obradovića na klupi Partizana. Iako je pred nama reprezentativna pauza, vremena nema puno pošto narednu utakmicu crno-beli igraju već 4. decembra protiv Bajerna u Beogradu.

Autor: D.Bošković

#Partizan

#igraci

#podneo ostavku

#zeljko obradovic

#Željko Obradović

POVEZANE VESTI

Košarka

ŽELJKO OBRADOVIĆ POSLAO PISMO NAVIJAČIMA: Više nisam trener Partizana

Košarka

OBRADOVIĆ U 2 REČENICE OPISAO PORAZ U ISTANBULU: Ovako je trener Partizana video sunovrat svoje ekipe protiv Fenerbahčea

Košarka

OBRADOVIĆ RAZOČARAN: Plan za poslednji napad je bio drugačiji!

Košarka

SAD JE SVE JASNO: Saša Obradović otkrio zašto Batler nije igrao protiv Budućnosti

Košarka

ŽELJKO OBRADOVIĆ PODNEO OSTAVKU! Trofejni trener posle serije poraza doneo odluku

Košarka

NIJE DOBRO: Željko Obradović se zahvalio 'grobarima' i saopštio lošu vest