OBRADOVIĆ POSLE NEVEROVATNOG TRIJUMFA ZVEZDE: Garantujem da ćemo biti još bolji, sa ovakvim navijačima u stanju smo da pravimo čuda...

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Ana Paunković ||

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Olimpijakos rezultatom 91:80 u utakmici 13. kola Evrolige.

Zvezda nakon ove pobede ima skor 9-4 i sa zajedno sa Hapoelom i Panatinaikosom nalazi se na deobi prvog mesta na tabeli.

Svoje prve impresije posle sjajnog meča u Areni izneo je trener crveno-belih Saša Obradović.

" Dobra energija, dobar karakter. Kada je bilo najpotrebnije, igrali smo najbolje. Garantujem da ćemo biti još bolji.", rekao je Obradović i zaključio:

"Sa ovim fantastičnim navijačima u stanju smo da pravimo, čuda, ali ovo je tek početak."

Autor: D.Bošković

