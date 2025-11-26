AKTUELNO

Košarka

DELIJE U DELIRIJUMU SLAVE POBEDU NAD OLIMPIJAKOSOM: Turbo! Moćno! Biće to tek pakao za ostale!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Crvena zvezda je druga na tabeli sa devet pobeda i četiri poraza, dok je Olimpijakos peti sa skorom 8/5.

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na svom terenu u Beogradu Olimpijakos 91:80 (21:15, 16:23, 22:27, 32:15), u utakmici 13. kola Evrolige.

Navijači su sa velikim oduševljenjem dočekali još jednu neverovatnu pobedu crveno-belog tima.

Autor: D.Bošković

#Crvena Zvezda

#Olimpijakos

#kosarka

#zvezda

POVEZANE VESTI

Košarka

ŠTA ČEKU ZVEZDU DO NOVE GODINE? Ovo je raspored crveno-belih u elitnom i regionalnom takmičenju... Tu je i derbi sa Partizanom!

Fudbal

Kalkulacije su počele! Evo koliko je bodova potrebno Zvezdi da bi se našla među 24 ekipe

Košarka

OLIMPIJAKOS RAZBIO ŽALGIRIS: Vezenkov i Milutinov blistali u derbiju kola!

Košarka

FANTASTIČNA ZVEZDA NAPRAVILA ČUDO U PIREJU! Sferopulosovi puleni demolirali lidera Evrolige! Olimpijakos je prošlost, plej-of je realnost!

Fudbal

CRVENA ZVEZDA OBJAVILA SJAJNE VESTI: 'Delije' u delirijumu!

Ostali sportovi

GRABE KA F4! Novi Beograd srušio Olimpijakos za novu pobedu u Ligi šampiona