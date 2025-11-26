DELIJE U DELIRIJUMU SLAVE POBEDU NAD OLIMPIJAKOSOM: Turbo! Moćno! Biće to tek pakao za ostale!

Crvena zvezda je druga na tabeli sa devet pobeda i četiri poraza, dok je Olimpijakos peti sa skorom 8/5.

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na svom terenu u Beogradu Olimpijakos 91:80 (21:15, 16:23, 22:27, 32:15), u utakmici 13. kola Evrolige.

Navijači su sa velikim oduševljenjem dočekali još jednu neverovatnu pobedu crveno-belog tima.

Tihi heroj ove utakmice SEMI OJELEYE. Pogodio trojke uvek kad je trebalo. #kkcz — Pepetar (@Pepetar213493) 26. новембар 2025.

Kad na ovu igru dodamo Bolombja bice to pakao za ostale #kkcz — Nice K (@NiceK158756) 26. новембар 2025.

Ovo je nestvarno! Kakva turbo 4/4 moćne Zvezde!!!

Grejem i Batlerica nas pokrenuli uz svemoćnog Odzelejal



Brutalni smo!!! 👌#kkcz — Никола 23 (@johnny_ventola_) 26. новембар 2025.

Autor: D.Bošković