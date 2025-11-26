'BOMBA' U EVROLIGI: Janis Sferopulos se vraća u najelitnije evropsko takmičenje?!

Oded Kataš i Makabi će se uskoro rastati, a dobro poznato ime bi moglo da sedne na klupu tima iz Tel Aviva.

Naime, kako javljaju najvažniji izraelski mediji, pre svih One i Sport 5, očekivano je da Kataš dobije cveće za rastanak već koliko večeras, najkasnije sutra.

Da je stvar ozbiljna, govori i to da se uveliko spekuliše o Katašovom nasledniku na klupi Ponosa Izraela, a prvi pik izraelskih i grčkih medija je - Janis Sferopulos.

Prema informacijama portala Sport 5 i grčke agencije SDNA, Sferopulos je pred povratkom u Evroligu posle nepuna dva meseca pauze nakon rastanka sa Crvenom zvezdom.

Autor: D.Bošković