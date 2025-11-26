AKTUELNO

Košarka

'BOMBA' U EVROLIGI: Janis Sferopulos se vraća u najelitnije evropsko takmičenje?!

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug /STRAHINJA AĆIMOVIĆ ||

Oded Kataš i Makabi će se uskoro rastati, a dobro poznato ime bi moglo da sedne na klupu tima iz Tel Aviva.

Naime, kako javljaju najvažniji izraelski mediji, pre svih One i Sport 5, očekivano je da Kataš dobije cveće za rastanak već koliko večeras, najkasnije sutra.

Da je stvar ozbiljna, govori i to da se uveliko spekuliše o Katašovom nasledniku na klupi Ponosa Izraela, a prvi pik izraelskih i grčkih medija je - Janis Sferopulos.

Prema informacijama portala Sport 5 i grčke agencije SDNA, Sferopulos je pred povratkom u Evroligu posle nepuna dva meseca pauze nakon rastanka sa Crvenom zvezdom.

Autor: D.Bošković

#Evroliga

#Janis Sferiopulos

#evropsko takmičenje

POVEZANE VESTI

Košarka

Makabi ponovo domaćin u Beogradu: Ponos Izraela prijavio Pionir za mečeve u Evroligi!

Fudbal

NAPUSTIO PARTIZAN PA REKAO SVE ŠTO MU JE NA DUŠI! Ife Lundberg konačno progovorio o svemu!

Fudbal

BOMBA U SVETU FUDBALA: Veliki Zidan menja Klopa na klupi Liverpula

Fudbal

TRENERSKA BOMBA U SRPSKOM FUDBALU: Lalatović napustio Lučane, vraća se u Vojvodinu

Košarka

JOŠ NIJE NI STIGAO U HAPOEL - MICIĆ BRZO ODLAZI: Srpski plej nikako da se skrasi!

Košarka

Micić: Veoma sam uzbuđen što sam se pridružio Hapoelu iz Tel Aviva