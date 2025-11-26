AKTUELNO

Ostali sportovi

SRPSKE DAME UBEDLJIVE NA STARTU: Rukometašice Srbije deklasirale Urugvaj na startu Svetskog prvenstva

Izvor: Kurir, Foto: RSS ||

Rukometašice Srbije pobedile su večeras u Štutgartu selekciju Urugvaja 31:19 (15:10), u prvom kolu Grupe C Svetskog prvenstva.

Srbiju su do pobede predvodile Sara Garović sa šest, Jovana Jovović sa pet i Aleksandra Vukajlović, Dunja Radević i Tamara Kocić sa po četiri pogotka.

Kod Urugvaja su se istakle Sabrina Vigna sa četiri i Paula Rueger sa tri pogotka.

Ranije danas, u istoj grupi, Nemačka je pobedila Island 32:25.

U drugom kolu, Srbija će igrati protiv Islanda, dok će se Urugvaj sastati sa Nemačkom.

Autor: D.Bošković

#Rukomet

#Urugvaj

#deklasirale urugvaj

#rukometasice

#srpske dame

