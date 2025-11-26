LIGA ŠAMPIONA: MBAPE je kralj Madrida, Liverpul ponižen na Enfildu, 'ludnica' u Londonu i Parizu

Uzbudljivo veče u Ligi šampiona. U terminu od 21 čas odigrano je sedam utakmica, a najveće uzbuđenje viđeno je u Atini, Parizu i u Liverpulu.

Olimpijakos je dočekao Real Madrid (3:4), golovi su prštali na sve strane, a svega sedam minuta bilo je potrebno Kilijanu Mbapeu da pokaže da je kralj Madrida i da potvrdi zbog čega je jedan od najboljih napadača današnjice.

Nije dobro počelo po Madriđane, Čikinjo je u 8. minutu doneo oduševljenje navijačima, a radost Atinjana trajala je svega do 22. minuta. Onda je na scenu stupio Francuz.

Postigao je tri pogotka za sedam minuta u 22, 24, i 29. minutu za 3:1 i potpuni preokret.

Mehdi Taremi je u 52. minutu smanjio zaostatak Španaca, a Mbape još jednom, u 60. minutu zatresao je mrežu za 2:4. Zanimljivo je da je pet puta Real šutnuo u okvir gola, postigli su ih četiri.

Do kraja meča Ajub el Kabi je postavio konačnih 3:4 u 81. minutu.



Liverpul je nastavio sa krizom rezultata koja je na snazi u prethodnim nedeljama, PSV je slavio 4:1 na gostovanju na Enfildu.

Ivan Perišić je sa "bele tačke" doneo prednost gostima u šestom minutu. Dominik Soboslai je u 16. minutu poravnao rezultat, a Gus Til u 56. doneo je novo vođstvo Holanđanima, da bi Kuhaib Drijuš u 74. minutu uvećao prednost PSV-a, a u 90+3. minutu postavio konačan rezultat .

Arsenal je potvrdio prvu poziciju. "Tobdžije" su slavile 3:1 protiv Bajerna.

Jurien Timber je u 22. minutu četi Mikela Artete vođstvo, koje je trajalo samo 10 minuta kada je Lenart Karl poravnao na 1:1.

Noni Madueke je u 69. poravnao rezultat a osam minuta kasnije Gabrijel Martineli postaivo je konačnih 3:1



PSŽ je u Parizu dočekao Totenhem (5:3). Heroj domaćih bio je Vitinja koji se tri puta upisao u strelce u 45, 53, 75(p). Rišarlison je ipak Totenhemu doneo vođstvo u 35. minutu, a pored njega Randal Kolo Muani postigao je dva pogotka u 50, i 72. minutu.

Za "svece" su se upisali i Fabijan Ruiz u 59. minutu, i Vilijan Pačo u 65.

Rezultati mečeva odigranih u sredu

Kopenhagen - Kairat 3:2

Olimpijakos - Real Madrid 3:4

Sporting - Klub Briž 3:0



Ajntraht - Atalanta 0:3

Liverpul - PSV 1:4

Atletiko Madrid - Inter 2:1

Arsenal - Bajern 3:1

Autor: D.Bošković